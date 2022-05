Corasir zaoferuje bardzo wysoko taktowane pamięci DDR5 z RGB LED

Amerykanie nowymi królami wydajności w przypadku pamięci RAM? Corsair pokazał moduły RAM DDR5 z taktowaniem 6600 MHz podświetleniem RGB LED!

Wraz z premierą procesorów Intel Alder Lake-S pod koniec ubiegłego roku pod domowe strzechy zawitały płyty główne gotowe do obsługi pamięci RAM typu DDR5. Względem starszego standardu oferują one wyższe taktowania przy niższych napięciach. To zaś przekłada się na większą wydajność i mniejszy pobór mocy.

Do takich pamięci potrzeba topowego CPU i płyty głównej

Oczywiście jak wszystko co nowe, tak i moduły DDR5 mają swoje problemy. Pierwszy z nich to wysokie ceny - często dwa razy wyższe niż za taką samą pojemność DDR4. Drugie to stosunkowo wysokie opóźnienia. O ile pierwsza wada nadal jest prawdą, tak producenci zaczynają już oferować pamięci z niższymi timigami.

Corsair pochwalił się właśnie światu nowymi modułami typu DDR5. Mowa o serii Dominator Platinum RGB z kolorowym podświetleniem. Jednak tutaj liczy się nie tylko wygląd, ale i specyfikacja. Mowa o efektywnym zegarze 6600 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 32-39-39-76.

Powinno zapewnić to zauważalny skok wydajności. Zwłaszcza, że mało kto oferuje aktualnie podobne parametry - głównie tajwański G.SKILL. Pozostała konkurencja albo osiągnęła na razie maksymalne taktowania 6000 - 6200 MHz, ale oferuje timingi rzędu CL 40-36.

Corsair zaleca posiadanie topowego procesora Intel Core i9-12900K oraz płyty głównej pokroju ASUS ROG STRIX Z690-F lub ROG MAXIMUS Z690 HERO. Powód? Nie każde CPU i MOBO poradzi sobie z takimi taktowaniami. Sugerowana cena na stronie producenta za zestaw 32 GB (2x 16 GB) to 429 dolarów, czyli około 1830 złotych. W Europie będzie jednak zdecydowanie drożej.

