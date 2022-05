Tajwańczycy prezentują szalenie przewiewną obudowę komputerową

Twój zestaw komputerowy potrzebuje porządnego chłodzenia? Nie chcesz by zajmował dużo miejsca? Szukasz konstrukcji z oknem? W takim razie zainteresuje Cie prawdopodobnie najnowsza propozycja firmy ADATA i marki XPG.

Bez różnicy czy posiadacie tani, czy drogi zestaw komputerowy. Składający się z najnowszych, czy może nieco starszych podzespołów. Zarówno karta graficzna, jak procesor wydzielają pod obciążeniem w grach i programach sporo ciepła, które trzeba odprowadzić by zachować wydajność.

W zestawie dostajemy cztery wentylatory 120-milimetrowe

Pierwsze skrzypce grają oczywiście układy chłodzenia, ale i obudowa komputerowa oraz wentylatory w niej mają sporo do powiedzenia. W końcu to one odpowiadają za cyrkulację oraz wtłaczanie zimnego i wypychanie ciepłego powietrza. A tak się składa, że Tajwańczycy z ADATA twierdzą, iż przygotowali szalenie przewiewną konstrukcję z wentylowanym przodem, górą oraz czterema fabrycznymi wentylatorami.

ADATA XPG Valor Air Compact to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower o wymiarach 460 x 210 x 371 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, która wykonana została ze stali SPCC i hartowanego szkła. Pomieści ona płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości 166 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 335 milimetrów.

W przypadku zasilaczy wejdą tutaj jednostki o długości do 160 (lub 180 bez klatki HDD) milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala oraz jedno miejsce 2,5 cala. Panel I/O znalazł się na górze i gości dwa USB 3.2 Gen 1, złącze audio typu combo oraz przycisk Power i Reset.

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na froncie; dwa 140- lub 120-milimetrowe na topie oraz jeden 120-milimetrowy z tyłu albo odpowiadające im radiatory od układów LC/AiO. Fabrycznie otrzymujemy od producenta cztery mniejsze "śmigła".

Obudowa ADATA XPG Valor Air Compact powinna trafić niedługo do sklepów. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanych cen, ale przy ich aktualnej ofercie należy zakładać pułap około 400 złotych lub więcej.

