Szykują się zmiany. Premiera NVIDIA GeForce RTX 4000 ma być inna

Czekasz na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000? Niestety nie mamy dobrych informacji. Pierwszy do sklepów trafi najdroższy z nowych modeli.

Zarówno karty graficzne AMD Radeon RX 6000, jak i NVIDIA GeForce RTX 3000 debiutowały na rynku w 2020 roku. Dwa lata w świecie nowych technologii to szmat czasu. Nikogo więc nie powinno dziwić, że Czerwoni i Zieloni szykują się do premiery nowych układów jeszcze w tym roku.

Wpierw do sklepów trafi NVIDIA GeForce RTX 4090

Pierwsze będą debiutowały propozycje NVIDIA GeForce RTX 4000, wszystkie dostępne do tej pory informacje mówią o lipcu 2022. Należy jednak zakładać, że wpierw miejsce będzie miał tylko oficjalny pokaz, a dopiero w ciągu następnych tygodni karty graficzne trafią do sklepów. Szykują się jednak pewna zmiana.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez użytkownika Twittera o pseudonimie "kopite7kimi", który znany jest z wcześniejszych, trafnych przecieków, seria NVIDIA GeForce RTX 4000 zadebiutuje w innej kolejności. Generacje temu układy GeForce RTX 3070, 3080 i 3090 pokazane światu zostały tego samego dnia. Pierwszy jednak debiutował GeForce RTX 3080, później RTX 3090 i dopiero po dwóch miesiącach pojawił się RTX 3070.

W przypadku rodziny Ada Lovelace kolejność ma być bardziej logiczna, ale niestety gorsza dla portfelów konsumentów. Wpierw pojawi się podobno najdroższy GeForce RTX 4090, a dopiero później GeForce RTX 4080. Ostatni ma być ponownie GeForce RTX 4070.

Pasowałoby to do informacji, zgodnie z którymi Amerykanie aktualnie skupiają się na rdzeniu NVIDIA AD102 mającym trafić do modelu GeForce RTX 4090. Układ NVIDIA AD104 (GeForce RTX 4070) ma zaś dopiero wchodzić w etap testów niedługo. Zastanawiający jest brak informacji o NVIDIA AD103, który miałby trafić do GeForce RTX 4080. Tym samym Zieloni mogą wykorzystać tutaj przycięty rdzeń NVIDIA AD102.

