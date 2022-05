Procesory AMD Ryzen 7000 z niewiarygodnymi taktowaniami

W trakcie konferencji z okazji targów Computex 2022 firma AMD zaprezentowała procesory Ryzen 7000. Inżynieryjny model działał z taktowaniem nawet 5,5 GHz, ale może być dopiero początek.

Na zorganizowanej kilka dni temu konferencji AMD oficjalnie zapowiedziało nowe procesory Ryzen 7000 z architekturą Zen 4. W trakcie pokazu duże wrażenie zrobiło taktowanie inżynieryjnej konstrukcji w trakcie gry. Zegar dochodził do wartości 5,5 GHz. Teraz okazuje się, że może to być zaledwie początek możliwości nowych układów.

AMD Ryzen 7000 z niesamowitym taktowaniem

AMD potwierdziło, że zaprezentowany procesor był jednostką inżynieryjną i nie działał na jednym rdzeniu, aby możliwie podbić taktowanie, co samo w sobie robi już duże wrażenie. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że finalny produkt może być jeszcze lepszy. Według plotek mogą pojawić się modele, których maksymalne, fabryczne taktowanie wyniesie aż 5,85 GHz.

Powyższa informacja nie jest pewna, więc lepiej poczekać na oficjalną zapowiedź i prezentację wszystkich modeli procesorów AMD Ryzen 7000. Jednak inżynieryjny model z konferencji działał z TDP poniżej 170 W, czyli maksymalnych możliwości socketu AM5. To pokazuje, że AMD ma jeszcze pole do manewru. Nie jest powiedziane, że od razu chce korzystać w pełni z tego, co oferuje nowy socket, ale z drugiej strony nic nie stoi temu na przeszkodzie.

Zobacz: Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 będą gotowe na rozdzielczość 16K

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech