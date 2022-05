AMD zmienia zdanie w sprawie procesorów Ryzen 7000 i podstawki AM5

Firma AMD postanowiła sprecyzować, maksymalne TDP procesorów AMD Ryzen 7000 i podstawki AM5, gdyż wcześniejszy komunikat wprowadzał zamieszanie.

Niedawna zapowiedź nowych procesorów AMD Ryzen 7000 wprowadziła nieco zamieszania. Użytkownicy nie byli zgodni co do możliwości podstawki AM5, z której będą korzystać płyty główne i CPU. Czerwoni postanowili to sprecyzować.

AMD AM5 — jakie TDP i PPT?

Początkowo wszyscy zakładali, że gniazdo AM5 ma TDP na poziomie 170 W, jak zostało podane w komunikacie. Jednak z czasem pojawiła się informacja, że 170 W to tak naprawdę PPT, a TDP jest tym samym niższe (około 125 W). Co więcej, przekazał ją pracownik AMD. Użytkownicy już nie wiedzieli, komu mają wierzyć.

AMD w końcu sprecyzowało, że maksymalne TDP gniazda AM5 wynosi 170 W. Jednocześnie PPT należy wyliczyć według standardowego wzoru TDP x 1,35, co daje wartość około 230 W. Dzięki temu Czerwoni dają możliwość podkręcania procesorów i daje sobie duży zapas przy kolejnych generacjach, bo — podobnie jak AM4 — gniazdo AM5 ma być wykorzystywane przez kilka najbliższych lat.

