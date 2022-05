Nadciąga przełom? Pokazano najmniejsze na świecie zasilacze ATX

Jeśli składasz komputer do salonu i chcesz by zajmował naprawdę mało miejsca to mamy dla Ciebie dobre wieści. Pokazano najmniejszy na świecie zasilacz ATX.

Im wydajniejszy zestaw komputerowy, tym mocniejszego zasilacza potrzebuje. Zarówno gdy mowa o maszynach gamingowych, jak i stacjach roboczych. Nie każdy jednak potrzebuje topowej konfiguracji sprzętowej. W końcu do przeglądania internetu, oglądania filmów i seriali czy słuchania muzyki wystarczy naprawdę podstawowy i tani komputer.

HDPlex 250 W Gan ATX można łączyć dla większej mocy

Wiele osób składa więc często mniejsze zestawy, które nazywane są HTPC. O ile kupno małej płyty głównej i obudowy nie stanowi w obecnych czasach problemu, tak zasilacze to już inna para kaloszy. mamy co prawda standardy SFX czy FlexATX, ale czy da się zejść niżej? Tak!

HDPLex pochwaliło się światu, jak twierdzi producent, "najmniejszym na świecie zasilaczem komputerowym ATX". Mowa o urządzeniu mającym wymiary zaledwie 170 x 50 x 25 milimetrów, a więc niewiele więcej niż telefon i mniej niż wiele zasilaczy laptopowych. A przy tym oferuje modularne okablowanie, moc do 250 W oraz wysoką sprawność do 94%.

Wszystko to osiągnięto w podobny sposób, w jaki producenci smartfonów zminiaturyzowali ładowarki w swoich flagowcach ostatnimi czasy. Innymi słowy wykorzystano tranzystory GaN. W duuużym uproszczeniu azotek galu może przewodzić wyższe napięcie i przenosić większą moc aniżeli "zwykły" krzem.

HDPlex 250 W GaN ATX oferuje jedną wtyczkę ATX (24-pin), jedną EPS (8-pin), trzy SATA, jedną Molex i dwie PCIe (6+2-pin). Jeśli jednak 250 W mocy to dla Was zbyt mało zasilacze można ze sobą połączyć specjalnym adapterem i otrzymać łącznie do 500 W mocy. I nadal rozmiar będzie mniejszy niż w przypadku dotychczasowych propozycji SFX czy FlexATX.

Brzmi zbyt pięknie by było prawdziwe? Nic bardziej mylnego. Chociaż jak zawsze, tak i tutaj jest pewien haczyk. Mowa oczywiście o cenie. Nowe, niszowe technologie zawsze są drogie. HDPlex 250 W GaN ATX PSU ma kosztować około 145 dolarów za sztukę, czyli 619 złotych. Do tej kwoty trzeba jeszcze doliczyć podatek.

Źródło zdjęć: HDPlex

Źródło tekstu: HDPlex, oprac. własne