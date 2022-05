noblechairs przygotowało fotel dla fanów Star Wars i Darth Vadera

Jesteś fanem Gwiezdnych Wojen? A może graczem szukającym wygodnego siedziska? W takim razie noblechairs HERO w limitowanej wersji może Cie zainteresować!

Rynek foteli gamingowych zdecydowanie urósł w ostatnich kilku latach. Aktualnie jest przynajmniej kilkanaście firm, które oferują graczom swoje siedziska. Spora część z nich to jednak zwykły skok na nasze kasę - liczy się wygląd, a nie faktyczna funkcjonalność, komfort siedzenia czy jakość wykonania.

noblechairs HERO to solidne wykonanie i szeroka regulacja

Na szczęście w morzu możliwości są też porządne produkty. Jednymi z lepszych, które rok w rok docenia między innymi European Hardware Association, są produkty noblechairs. Jest to niemiecka firma założona w 2016 roku, która stawia na materiały z wyższej półki oraz design inspirowany sportowymi samochodami.

Niemcy poinformowali dzisiaj o wypuszczeniu nowej, limitowanej wersji fotela noblechairs HERO. Tym razem wygląd nawiązuje do kultowej postaci z Gwiezdnych Wojen, czyli samego Darth Vadera. Wcześniej do wyboru była już wersja Stormtrooper oraz Boba Fett, ale także DOOM, Elden Ring, Far Cry 6, Skyrim, Fallout, Iron Man, The Elder Scrolls Online, Real Madrid czy ENCE.

Sama budowa fotela pozostaje bez zmian. Mowa tutaj o stalowym szkielecie, solidnej aluminiowej podstawie, wypełnieniu z pianki zapamiętującej kształt oraz skórzanym obiciu (acz ta wersja korzysta niestety z eko skóry). Fotel przewidziany jest dla osób o wzroście od 150 do 200 centymetrów i wadze od 50 do 150 kilogramów.

noblechairs HERO Darth Vader oferuje regulacje wysokości siedziska w zakresie od 48 do 57 centymetrów, odchylane oparcie, mechanizm TILT czy podłokietniki 4D. Nie zabrakło też regulacji wsparcia odcinka lędźwiowego - zamiast zwykłej poduszki mamy tutaj mechanizm znany z foteli samochodowych, gdzie używa się specjalnego pokrętła z boku.

Opisywany fotel trafił już do przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta i u wybranych partnerów. Jak na limitowaną edycję przystało sugerowana cena noblechairs HERO Darth Vader nie należy do niskich. Mowa o 490 euro, czyli równowartości około 2239 złotych.

Źródło zdjęć: noblechairs

Źródło tekstu: oprac. własne