Komiksy, które warto znać – część 8 (Star Wars)

Gwiezdne Wojny to uniwersum uwielbiane przez ludzi na całym świecie. Chociaż kręci się głównie wokół filmów i ostatnio seriali, to nie brakuje też książek i komiksów, które często opowiadają jeszcze ciekawsze historie. Przyjrzyjmy się tym najciekawszym.

Wiele osób Gwiezdne Wojny kojarzy przede wszystkim z potrójnej trylogii filmowej. Niektórzy mogą też kojarzyć seriale zarówno te aktorskie, np. The Mandalorian oraz Księga Boby Fetta, jak i animowane np. Wojny Klonów lub Rebelianci. Na tym jednak uniwersum Star Wars się nie kończy. Powiem więcej, to zaledwie kropla w morzu dostępnych treści z rycerzami Jedi i ich mrocznymi odpowiednikami w postaci Sithów w rolach głównych.

Świat Gwiezdnych Wojen to też wiele książek, a także komiksów. Odważnie powiem, że chociaż nie brakuje wśród nich zwykłych gniotów, to często są to historie dużo ciekawsze niż to, co mogliśmy oglądać na dużym ekranie (tak piję tutaj to najnowszej trylogii). Trylogia Bane’a, Knights of the Old Republic czy Mroczne Imperium to prawdopodobnie najbardziej znane i cenione wśród fanów historie.

Niestety, z powodu decyzji Disneya nie wszystko należy do kanonu. Imperium Myszki Miki w 2012 roku wykupiło LucasFilm, a tym samym wszelkie prawa do Gwiezdnych Wojen. W tym momencie dokonali twardego resetu. Wszystko, co do tej pory wychodziło, w tym książki i komiksy, zostało przeniesione do tzw. Legend. Do kanonu należy tylko to, co za takie zostanie i wyprodukowane uznane przez Disneya. Nie oznacza to, że z wcześniejszymi historiami nie warto się zapoznać.

Dzisiaj przyjrzymy się komiksom ze świata Star Wars. Chociaż nie brakuje pozycji kanonicznych, to nie będę się tylko do nich ograniczał. Legendy to mnóstwo świetnych historii, które zdecydowanie warto poznać. Dlatego poniżej znajdziecie propozycje z obu tych kategorii. Kolejność jak zawsze jest przypadkowa.

Mroczne Imperium (Legendy)

Mroczne Imperium to jeden z najbardziej znanych i zarazem cenionych komiksów w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Historia pierwotnie wydawana była w latach 1991-1992 i doczekała się sześciu zeszytów, które w zbiorczym wydaniu zostały wydane w Polsce w roku 1997. To bardzo odważna historia, która dzisiaj prawdopodobnie nigdy by nie powstała. Śmiem twierdzić, że aktualnie Disney nie ma odwagi, aby w taki sposób pokazać dalsze losy głównych bohaterów.

Akcja komiksu dzieje się 10 lat po Bitwie o Yavin. Darth Vader nie żyje. Wydaje się, że to samo można powiedzieć o Imperatorze. Do tego Imperium się odradza i dysponuje nową, potężną bronią. Niszczyciele Światów, bo tak brzmi ich nazwa, przerażają jeszcze bardziej niż Gwiazdy Śmierci. Historia rozpoczyna się w momencie, w którym Gwiezdny Niszczyciel, dowodzony między innymi przez Luke’a Skywalkera, rozbija się, a Leia Organa i Han Solo ruszają mu na ratunek. Jeszcze nie wiedzą, że to z jego strony grozi im największe niebezpieczeństwo.

Nie chcę zdradzać Wam zbyt wiele, ale to świetna historia, która po prostu musicie poznać. Szkoda, że należy do Legend, więc nie jest kanonem. Myślę, że tego typu fabuła miała ogromny potencjał filmowy.

Tales of the Jedi (Legendy)

Tales of the Jedi to kolejna historia, która dzisiaj należy do Legend i to pomimo tego, że dzieje się tysiące lat przed wydarzeniami z filmów, więc w żaden sposób nie wpływa na nie. Fabuła datowana jest na 5000-3986 lat przez Bitwą o Yavin. To tak zwany czas Starej Republiki. W sumie seria składa się na osiem osobnych historii, które bez wątpienia należą do najbardziej znanych i jednym tchem wymienianych wśród tych najciekawszych.

Opowiadają one o licznych wojnach między Jedi, a Sithami. Przewija się też wielu rycerzy, którzy zdradzili jasną stronę mocy. Poznajemy tutaj także wydarzenia znane jako Wielka wojna Sithów czy też Wielka wojna Nadprzestrzenna. W sumie komiksy wydawane były przez Dark Horse Comics w latach 1993-1998. Pozwalają lepiej zapoznać się z tym, co działo się tysiące lat wcześniej i daje też wgląd w to, od jak dawna trwa rywalizacja między Sithami i Jedi, nawet jeśli dzisiaj historie te nie należą do kanonu.

Star Wars Legacy (Legendy)

Star Wars Legacy, czyli po polsku Star Wars Dziedzictwo, to kolejna, świetna historia z uniwersum Gwiezdnych Wojen, która w 2012 roku została wrzucona do Legend. Oznacza to, że nie należy do oficjalnego kanonu, rozwijanego przez Imperium Myszki Miki. Nie zmienia to faktu, że z komiksami wydawanymi w latach 2006-2010 zdecydowanie warto się zapoznać.

Akcja dzieje się 126 lat po Powrocie Jedi i 130 lat po Bitwie o Tavin. W Imperium dochodzi do przewrotu i władzę przejmuje Darth Kryat. Mroczny Lord decyduje się na śmiały atak na Akademię Jedi na Ossusie. W trakcie walk ginie wielu rycerzy, w tym między innymi Kol Skywalker – potomek Anakina i Luke’a. Jednym z ocalałych jest jego syn – Cade Skywalker, który zostaje odnaleziony przez kosmicznych piratów i staje się jednym z nich. To właśnie on jest głównym bohaterem tej historii. Jednocześnie prawowity imperator – Roan Fel – nie zamierza składać broni i chce odzyskać władzę nad Sithami.

Nadzieja umiera (kanon)

Nadzieja umiera to komiks wydany przez Marvela i LucasFilm Story Group w 2018 roku, co jednocześnie oznacza, że należy do aktualnie obowiązującego kanonu Gwiezdnych Wojen. To jedenasta historia z głównej serii Star Wars i zarazem jedna z najciekawszych. Oto bowiem dowiadujemy się, że wydarzenia z filmu Imperium Kontratakuje nie były pierwszym kontratakiem Imperatora i Vadera.

Po zniszczeniu Gwiazdy Śmiercy Rebelia szuka dla siebie nowej bazy, aby się przegrupować, wzmocnić i podjąć kolejną próbę pokonania Imperium dowodzonego przez Sithów. Takie miejsce udaje im się znaleźć. Mają też ogromną flotę, która ma szanse odnieść zwycięstwo nad ciemną stroną mocy. Jednak na ich trop wpada najwierniejszy i najsilniejszy żołnierz Palpatine’a, czyli sam Darth Vader. Księżniczka Leia stara się poznać przyczyny porażki i trafia na statek dowodzony przez swojego ojca. Dalszą historię musicie poznać na własną rękę.

Darth Vader (kanon)

Seria Darth Vader, jak sama nazwa wskazuje, opowiada historię Anakina Skywalkera, którzy przeszedł na ciemną stronę mocy i stał się jednym z najpotężniejszych Sithów w dziejach. Historia napisana przez Kierona Gillena wydawana była w latach 2015-2016 i składa się w sumie z 25 zeszytów. Za rysunki odpowiadał Salvador Larroca. To dzieło Disneya, więc należy do obowiązującego kanonu.

W tych komiksach poznajemy Vadera u szczytu jego możliwości. Akcja dzieje się między wydarzeniami z czwartego i piątego filmu, czyli Nowej nadziei i Imperium kontratakuje, przez co łączy się z głównymi komiksami z serii Star Wars, w tym również z proponowaną powyżej serią Nadzieja umiera (chociaż pokazuje wszystko z innej perspektywy). Na kartach poznajemy losy Vadera, który po przegranej bitwie o Yavin próbuje odzyskać swoją pozycję, a jednocześnie stara się rozwikłać zagadkę pilota, który zniszczył Gwiazdę Śmierci. To właśnie tutaj Anakin dowiaduje się, że za wszystko odpowiada jego syn.

W serii tej pojawia się wiele ciekawych bohaterów, w tym między innymi Doktor Aphra, która ostatecznie doczekała się własnej serii komiksów, wydawanych także w Polsce.

Darth Vader: Dark Lord of the Sith (kanon)

Wszyscy wiemy, że Darth Vader to jedna z najbardziej lubianych postaci w świecie Gwiezdnych Wojen. Wszyscy uwielbiamy Mrocznego Lorda Sithów, który zwrócił się ku ciemnej stronie mocy i sam w pojedynkę wykończył mnóstwo rycerzy Jedi. Jednak ostatecznie, tuż przed swoją śmiercią Anakin nawraca się, ratuje swojego syna i zabija (jak wtedy mogłoby się wydawać) Imperatora.

Powyżej zaproponowałem Wam serię, w której poznajemy losy Vader między czwartym i piątym filmem. Tym razem mam dla Was inną propozycję. Darth Vader: Dark Lord od the Sith to historia, która zaczyna się zaraz po trzecim filmie, czyli w momencie, w którym Anakin staje się Darth Vaderem. Wciąż jest zagubiony i niepewny. Dopiero poznaje swój kombinezon, uczy się korzystać z nowych mocy, tworzy swój miecz świetlny z charakterystyczną dla Sithów czerwoną klingą. O ile Zemsta Sithów pokazuje nam, jak Skywalker staje się jednym z najpotężniejszych użytkowników ciemnej strony mocy w historii, tak Dark Lord of the Sith to wgląd w to, jak ukształtował się Darth Vader.

Oczywiście wiele jest jeszcze komików w świecie Gwiezdnych Wojen, z którymi warto się zapoznać. Wszystkie, które należą do kanonu, możecie czytać za pośrednictwem usługi Marvel Unlimited, z której sam korzystam. Komiksy są co prawda po angielsku, ale to niewielkie utrudnienie dla fanów świata Star Wars. Jestem pewien, że w przyszłości wrócimy jeszcze do komiksów o użytkownikach ciemnej i jasnej strony mocy.

