Cooler Master wypuszcza zakrzywione monitory z technologią Quantum Dot

Jesteś wymagającym graczem? Potrzebujesz wysokiej częstotliwości odświeżania i niskiego czasu reakcji? A może chciałbyś monitor z wbudowanym ARGB LED? Wszystko to zaoferują Ci dwa nowe modele od Cooler Mastera.

Karta graficzna i procesor grają pierwsze skrzypce w zestawie komputerowym, jeśli chodzi o wydajność w grach i programach. Mimo wszystko na nic one się nie zdadzą bez pozostałych podzespołów oraz peryferiów. Jednak każdy z nas ma nieco inne preferencje co do myszki, klawiatury, słuchawek czy monitora.

Cooler Master oferuje częstotliwość odświeżania do 240 Hz

Cooler Master stwierdził, że na rynku jest jeszcze miejsce na ich propozycje. Tym samym Tajwańczycy wypuścili wreszcie do sprzedaży dwa nowe, zakrzywione monitory z technologią Quantum Dot i HDR. Mają się one nadawać zarówno do intensywnego grania, jak i pracowania.

Cooler Master GM27-CFX to 27-calowa propozycja korzystająca z 8-bitowej matrycy VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Mamy tutaj do czynienia z częstotliwością odświeżania do 240 Hz, czasem reakcji 0,5 milisekundy (MPRT), kontrastem 3000:1 i typową jasnością do 400 nitów.

Deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi 98%. Nie zabrakło też wsparcia technologii Adaptive Sync. Wisienką na torcie są dwa wbudowane głośniki o mocy 2 W oraz certyfikat DisplayHDR 400.

Cooler Master GM34-CWQ ARGB to 34-calowy, ultranaporamiczny monitor z matrycą VA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Tym razem mowa o częstotliwości odświeżania do 144 Hz i kontraście 4000:1. Czas reakcji oraz jasność pozostają bez zmian, podobnie jak deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3.

Mamy tutaj jednak do czynienia z mocniejszymi głośnikami (5 W) oraz wbudowanym w podstawę ARGB LED. Dodatkowo panel I/O doczekał się złącza USB typu C z funkcją szybkiego ładowania do 65 W.

Cooler Master GM27-CFX trafił już do pierwszych zagranicznych sklepów, zaś Cooler Master GM34-CWQ ARGB ma debiutować lada dzień, bo 30 maja. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 369 i 649 dolarów, czyli około 1575 i 2339 złotych. W Polsce należy spodziewać się jednak nieco wyższych cen.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne