MSI MPG Artymis: Dwa zakrzywione monitory dla wymagających graczy

Tajwańczycy przygotowali dwa nowe monitory. Jednostki z serii MSI MPG ARTYMIS kuszą matrycą 1440p o wysokiej częstotliwości odświeżania i niskim czasie reakcji. Nie zabrakło też obsługi HDR 400 czy AMD FreeSync Premium Pro.

Bez różnicy czy korzystasz z komputera do obróbki grafiki i materiałów wideo, przeglądania internetu, oglądania filmów i seriali czy po prostu grania w gry to potrzebny jest Ci dobry monitor. Każdy z użytkowników ma nieco inne potrzeby, ale zawsze w cenie jest dobre odwzorowanie kolorów i duże pole robocze.

MSI MPG ARTYMIS to 27-calowe monitory do gier

Właśnie tym mogą się pochwalić najnowsze monitory MSI MPG ARTYMIS, które skierowane są do graczy. Prócz tego kuszą one niskim czasem reakcji i wysoką częstotliwością odświeżania. Wszystko to zawdzięczane jest podobno technologii QD Premium, czyli dodatkowej warstwie Quantom Dot.

MSI MPG Artymis 273CQR-QD i 273CQRX-QD to bliźniacze, 27-calowe monitory. Mamy tutaj do czynienia z zakrzywioną, 8-bitową matrycą VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, czyli tak zwanym WQHD. Częstotliwość odświeżania to kolejno 165 lub 240 Hz przy czasie reakcji 1 milisekundy (MPRT).

Mowa o kontraście 3000:1 i typowej jasności 400 nitów, z możliwością chwilowego zwiększenia do 530 nitów. Całość więc spełnia wymagania standardu HDR 400. Wisienką na torcie jest bardzo dobre odwzorowanie kolorów - 128% dla palety barw sRGB, 93% dla Adobe RGB i 95% dla DCI-P3.

Oba nowe monitory MSI MPG ARTYMIS oferują identyczny panel I/O. W jego skład wchodzą dwa HDMI 2.0b, jeden DisplayPort 1.2a oraz jedno USB typu C z funkcją przesyłu obrazu i szybkiego ładowania. Nie zabrakło też dwóch USB 2.0 typu A dla peryferiów i jednego złącza słuchawkowego.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o obsłudze technologii AMD FreeSync Premium Pro, otworach montażowych dla otworów VESA 100 czy funkcji KVM. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały niestety podane.

Zobacz: Silicon Power UD80: Wydajne SSD, które nie kosztują miliona monet

Zobacz: Wyciekły pierwsze zdjęcia autorskich modeli GeForce RTX 3090 Ti

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne