Wyciekły pierwsze zdjęcia autorskich modeli GeForce RTX 3090 Ti

Im bliżej premiery, tym więcej doniesień o nadciągającej karcie graficznej od NVIDII. Wygląda na to, że również autorskie modele GeForce RTX 3090 Ti będą wymagać nowego zasilacza. Wszystko z powodu wtyczki zasilającej PCIe 5.0.

Seria konsumenckich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 debiutowała na rynku we wrześniu 2020 roku. Od tego czasu doczekaliśmy ośmiu różnych modeli skierowanych do konsumentów o różnych potrzebach i zasobności portfela. Król tej generacji ma jednak dopiero zadebiutować na rynku.

GeForce RTX 3090 Ti będzie wymagać nowego zasilacza

Mowa o modelu NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, czyli najdroższym i najwydajniejszym modelu z nieprzyciętym GPU. Ma być to odpowiednik starszych Titanów, a więc propozycja skierowana do garstki entuzjastów i profesjonalistów. Co zresztą podkreślać będzie prawdopodobnie pięciocyfrowa cena w złotówkach.

Najwyższy model od NVIDII ma zaoferować sporo nowości. Jedną z nich będzie nowy sposób zasilania, który wymaga wtyczki PCIe 5.0. Czyli nie dotychczasowych 6- lub 8-pinowych rozwiązań, a zaawansowanego złącza składającego się z 16-pinów w układzie 12+4, z czego cztery z nich odpowiadają za przesył danych.

Pierwsze zdjęcia autorskich modeli od partnerów Zielonych udowadniają, że z takiego złącza ma korzystać nie tylko referencyjna wersja. Widać to na częściowym zdjęciu modelu GALAX GeForce RTX 3090 Ti z serii Boomstar skierowanej na rynek chiński.

Czemu w ogóle potrzebna jest nowa wtyczka? Cóż, tak duża wydajność wiąże się z wysokim poborem mocy. Standard PCIe 5.0 - nazywający się oficjalnie 12VHPWR - może dostarczyć do 600 W. Każdy z pinów pozwola zaś na natężenie do 9,5 A przy niskim oporze na poziomie maksymalnie 6 mΩ.

Oczywiście potrzebny jest do tego nowy zasilacz i okablowanie. Co prawda mówi się już o specjalnych adapterach, ale one ze względu na brak komunikacji na poziomie zasilacz <-> karta graficzna mają zapewniać maksymalnie do 450 W. Nowe PSU przygotował już ASUS, MSI, GIGABYTE i Cooler Master.

Więcej szczegółów poznamy w najbliższych dniach. Premiera NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti planowana jest na 29 marca 2022 roku, a więc czeka nas jeszcze sporo plotek i przecieków.

