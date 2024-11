Monitor szybki jak błyskawica. Czy to nowy ideał dla graczy?

Chcesz widzieć przeciwnika zanim ten zobaczy Ciebie? Nie ma problemu. Wystarczy odpowiedni monitor. A właśnie to oferuje najnowszy model od AOC.

Komputery to uniwersalne narzędzia, które wykorzystywane są zarówno do pracy, jak i rozrywki. Oczywiście gracze stawiają inne wymagania przed swoim sprzętem, a dużo zależy od ogrywanych tytułów. Dzisiaj skupimy się na fanach dynamicznych gier sieciowych jak Counter-Strike 2, Valorant czy League of Legends.

Tajwańczycy serwują nam aż 520 Hz

Gamingowa marka AGON należąca do tajwańskiej firmy AOC przygotowała wyjątkowo szybki monitor. W przystępnej cenie dostajemy szalenie wysoką częstotliwość odświeżania, bardzo niski czas reakcji i zatrzęsienie przydatnych dodatków. Nie zabrakło też podświetlenia RGB LED.

AOC AGON Pro AG276F to 27-calowy monitor z płaską matrycą typu Fast IPS. Dostajemy tutaj wciąż najpopularniejszą rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania do 520 Hz oraz czas reakcji rzędu 0,5/0,3 (GtG/MPRT). Dopełnia to kontrast statyczny 1000:1 oraz typowa jasność 400 nitów.

Oczywiście w wyświetlaczu dla graczy nie mogło zabraknąć technologii synchronizacji obrazu VESA AdaptiveSync, zgodnej z kartami AMD oraz NVIDII. Pojawia się też wsparcie materiałów HDR potwierdzone certyfikatem VESA DisplayHDR 400 i szereg gamingowych funkcji.

Panel I/O oferuje nam dwa HDMI 2.0, dwa DisplayPort 1.4, koncentrator USB 3.2 Gen 1 oraz złącze audio. Dopełniają to wbudowane głośniki (2x 5 W) i uchwyt na słuchawki. Podstawa pozwala na regulację wysokości, obrotu i pochylenia oraz zgodna jest ze standardem montażowym VESA 100.

AOC AGON Pro AG276F trafi do sprzedaży pod koniec listopada. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 2615 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

