Spalony AMD Ryzen 7 9800X3D. Sprawa jest tajemnicza

Doszło do pierwszego spalenia procesora AMD Ryzen 7 9800X3D. Uszkodzona została też płyta główna MSI.

Jeden z użytkowników Reddita opisał bardzo nietypową sytuację. Niedawno zakupił nowy procesor AMD Ryzen 7 9800X3D. Jednak ten po zaledwie kilku dniach uległ awarii. Układ po prostu się spalił, a przy tym uszkodził płytę główną. Albo to płyta uszkodziła procesor.

Spalony AMD Ryzen 7 9800X3D

Jak do tego doszło? Niestety, nie wiemy. Użytkownik Reddita o pseudonimie TrumpPooPoosPants poinformował jedynie, że otrzymywał postcode "00". Po sprawdzeniu okazało się, że procesor i jego gniazdo na płycie głównej są wypalone. Ewidentnie doszło do jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, np. podania zbyt wysokiego napięcia na piny.

Nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Niektórzy użytkownicy Reddita zwracają uwagę na wygięte piny w gnieździe procesora. Jeśli były takie przed awarią, to rzeczywiście może to być powód usterki. Natomiast nie można wykluczyć, że powyginały się dopiero na skutek wypalenia, więc trudno stawiać jednoznaczą diagnozę.

Jednak najważniejszy jest fakt, że to pojedynczy przykład, który kompletnie o niczym nie świadczy. Nie ma mowy o masowych awariach i poważnych problemach procesorów Ryzen 9000X3D. Użytkownicy nie powinni mieć żadnych obaw związanych z nowymi układami.

Źródło zdjęć: TrumpPooPoosPants (Reddit)

Źródło tekstu: wccftech