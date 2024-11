Cooler Master przygotował potworny zasilacz. Trafił już do sklepów

Tajwańczycy serwują nam potwornie mocarny zasilacz komputerowy. Możliwości robią wrażenie, ale to nie jest propozycja dla zwykłych zjadaczy chleba.

Podzespoły komputerowe z wyższej półki oferują fenomenalną wydajność w grach i programach. Niestety często okupione jest to wysokim poborem mocy. Właśnie dlatego tak ważny jest porządny zasilacz, który zapewni stabilną pracę nawet topowych części PC, umożliwi podkręcanie oraz posiada szereg zabezpieczeń.

Sugerowana cena to około 2049 złotych

Podczas styczniowych targów CES 2024 w Las Vegas (USA) tajwański Cooler Master chwalił się nową linią zasilaczy o mocy do nawet 2800 W. A tak się składa, że pierwsze, nieco słabsze modele trafiły właśnie do sprzedaży. W sieci pojawiły się również niezależne recenzje.

Cooler Master X Mighty Platinum to w pełni modularny zasilacz zgodny ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.0. Korzysta on z nowoczesnej platformy, którą oparto o części klasy przemysłowej. Do naszej dyspozycji oddano śledzenie parametrów pracy (obciążenie, temperatura itd) z poziomu systemu operacyjnego. Całość dopełnia wysoka sprawność do 94% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Stworzono go głównie z myślą o stacjach roboczych do pracy ze sztuczną inteligencją, a tym samym dostajemy tutaj aż dwa przewody kątowe 12V-2x6 pozwalające na zasilenie równocześnie więcej niż jednej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4000 lub nowszych modeli w przyszłości.

Zasilacz oferuje tryb pracy półpasywnej. Oznacza to, że do 40% obciążenia chłodzony jest pasywnie, zaś do 80% obciążenia oferuję kulturę pracy poniżej 30 dB(A). Innymi słowy jest bardzo cichy.

Cooler Master X Mighty Platinum 2000 trafił już do sprzedaży za granicą. Sugerowana cena w Chinach to 3599 renminbi, a w Australii to 749 dolarów. Daje nam to równowartość około 2049 złotych. Jak na razie próżno tego modelu szukać w polskich, a nawet europejskich sklepach.

Źródło zdjęć: QuasarZone

Źródło tekstu: Cooler Master, VideoCardz, oprac. własne