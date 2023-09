Czy to telewizor? Czy to monitor? Nie, to Predator X45!

Jeśli nie jesteś graczem, ale nie jesteś fanem kilku monitorów na biurku to Acer może mieć coś dla Ciebie. Do Polski trafił właśnie olbrzym w postaci Predatora X45.

Co roku uwagę entuzjastów nowych technologii przykuwają dwie duże imprezy. Styczniowy CES w Stanach Zjednoczonych oraz Computex na Tajwanie na przełomie maja i czerwca. To właśnie tam duzi i mali producenci chwalą się swoimi najnowszymi sprzętami, które potem stopniowo trafiają do sprzedaży.

Monitor Acer Predator X45 wyceniono na 8499 złotych

I to właśnie podczas dawno minionego CES 2023 tajwańska firma Acer pokazywała swój ogromny monitor OLED dla graczy należący do rodziny Predator. A tak się składa, że trafia on wreszcie do sprzedaży w Polsce.

Acer Predator X45 to zakrzywiony (800R), 45-calowy monitor gamingowy wyposażony w matrycę typu OLED o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Mowa o szalenie niskim czasie reakcji na poziomie 0,01 milisekundy i wysokiej jasności do 1000 cd/m2.

Opisywana jednostka wspiera technologię synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium oraz spełnia wymagania standardu HDR10. Wisienką na torcie są dwa wbudowane głośnik. Panel I/O oferuje dwa HDMI, jedno DisplayPort, dwa USB 3.2 i jedno USB typu C z możliwością ładowania urządzeń z mocą do 90 W.

Acer Predator X45 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, ale jest bardzo drogo. Sugerowana cena wynosi aż 8499 złotych. Jednak na rynku monitorów nie ma zbyt wielu konstrukcji o takiej specyfikacji.

Źródło zdjęć: Acer, NotebookcheckReviews

Źródło tekstu: oprac. własne