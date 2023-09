BIOSTAR pokazał tanie płyty główne dla procesorów Intela

Jeśli składasz nowy zestaw komputerowy oparty o procesor Intel Core, ale nie chcesz wydawać dużo pieniędzy to nowe płyty główne firmy BIOSTAR są właśnie dla Ciebie.

Bez różnicy czy ktoś jest fanem AMD, czy Intela. Zarówno płyty główne dla procesorów z serii AMD Ryzen 7000, jak i platformy dla rodzin Intel Alder Lake i Raptor Lake znacznie podrożały względem poprzedników z ubiegłych lat. Większość modeli w polskich sklepach przebija już bez problemu pułap 1000 złotych.

Nowe płyty BIOSTARa mają kosztować ok. 400 - 449 zł

Na szczęście na rynku są nadal producenci, którzy pamiętają o osobach nie chcących wydawać majątku przy składaniu nowego zestawu komputerowego. Tym razem mowa będzie o płytach głównych od tajwańskiej firmy BIOSTAR, które stworzono z myślą o najnowszych procesorach Intela.

BIOSTAR H610MS i H610MHD D5 to płyty główne w formacie Micro ATX, które wyposażono w gniazdo LGA 1700 i chipset H610. W obu przypadkach mowa o niechłodzonej, 8-fazowej sekcji zasilania. Pierwszy model obsługuje jednak do 64 GB pamięci RAM typu DDR4, drugi zaś do 96 GB pamięci RAM typu DDR5.

Prócz tego w obu przypadkach na czarnym laminacie znajdziemy po jednym PCI Express 4.0 x16 i PCI Express 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano cztery porty SATA III i jedno złącze M.2 2280 PCIe 3.0 x4. Jest to więc konfiguracja skierowana raczej do mniej wymagających użytkowników.

BIOSTAR H610MS i H610MHD D5 dzielą ten sam kodek dźwiękowy - Realtek ALC897, ale różne kontrolery sieciowe. W pierwszym przypadku to Realtek RTL8111H, w drugim zaś Intel I219V.

Panel I/O w BIOSTAR H610MS składa się ze złącza PS/2 typu combo, po jednym HDMI i DisplayPort, USB 3.2 Gen 1, czterech USB 2.0, złącze sieciowe RJ-45 i trzech portów audio. W BIOSTAR H610MHD D5 jest podobnie, ale płyta porzuca jednak DisplayPort na rzecz DVI oraz oferuje o jedno USB 3.2 Gen 1 więcej.

Tajwańskie płyty główne mają trafić do polskich sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny powinny oscylować w granicach 400 - 449 złotych, a więc będą jednymi z tańszych w sprzedaży.

Zobacz: AMD w tarapatach? Chodzi o dział kart graficznych

Zobacz: Jutro jest pisane na szkle. Znany materiał rewolucją w elektronice

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BIOSTAR

Źródło tekstu: oprac. własne