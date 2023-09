be quiet! Pure Loop 2 to wyjątkowe i ciche chłodzenie procesora

Masz problem z wysokimi temperaturami? Twój komputer pracuje bardzo głośno? W takim razie nowe chłodzenia wodne od be quiet! mogą Cię zainteresować.

Najnowsze procesory komputerowe takie jak seria AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake oferują topową wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich taktowań. Niestety oznacza to duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury pod obciążeniem.

Chłodzenia be quiet! Pure Loop 2 oferują 3 lata gwarancji

Tym samym coraz więcej osób sięga po coolery CPU od firm trzecich. Na popularności zyskują zwłaszcza gotowe zestawy chłodzenia cieczą, czyli tzw. AiO. Oferują one łatwy montaż, atrakcyjny wygląd i wysoką wydajność. A tak się składa, że niemiecka marka be quiet! zapowiedziała właśnie nową serię.

be quiet! Pure Loop 2 to następca wydanych w 2020 roku zestawów All in One. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną, aluminiową chłodnicą o grubości 27 milimetrów. Jednak w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań pompka nie znalazła się w bloku wodnym, a zamiast tego umieszczono ją na wężach.

Użytkownik ma do wyboru cztery różne wielkości radiatora - 120, 240, 280 i 360 mm. Wszystkie z nich korzystają z wentylatorów be quiet! Silent Wings 3. Jednostki 120-milimetrowe pracują z prędkością do 2100 RPM i głośnością do 34,9 dB(A), a wersja 140-milimetrowa to kolejno do 1800 RPM i 33,8 dB(A).

Seria be quiet! Pure Loop 2 charakteryzuje się stonowaną stylistyką utrzymaną w czarnej kolorystyce. Dyskretne podświetlenie ARGB LED znalazło się tylko w bloku na procesorze. Wisienką na torcie jest otwór do uzupełniania cieczy w układzie co zapewni dłuższy czas użytkowania sprzętu.

Opisywane chłodzenia trafią do sprzedaży 10 października. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

be quiet! Pure Loop 2 (120 mm) - 90 euro, czyli około 415 złotych

- 90 euro, czyli około 415 złotych be quiet! Pure Loop 2 (240 mm) - 105 euro, czyli około 485 złotych

- 105 euro, czyli około 485 złotych be quiet! Pure Loop 2 (280 mm) - 115 euro, czyli około 529 złotych

- 115 euro, czyli około 529 złotych be quiet! Pure Loop 2 (360 mm) - 130 euro, czyli około 599 złotych

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: oprac. własne