MSI przygotowało miniaturowy komputer. Zmieścisz go w dłoni

Nie każdy komputer musi być duży. Dowodem na to jest najnowsza propozycja tajwańskiej firmy MSI. Jednak coś za coś - nie jest to też demon wydajności.

Intel oraz AMD mają bardzo szerokie portfolio procesorów. W ich ofercie można znaleźć jednostki do najwydajniejszych komputerów gamingowych i stacji roboczych, układy mobilne oraz CPU o bardzo niskim poborze mocy. Dzisiaj skupimy się na tych ostatnich, bowiem MSI zaprezentowało kieszonkowy komputer.

Największym problemem może być mało pamięci RAM

Tajwańczycy zdecydowali się sięgnąć po procesory Intel Alder Lake-N z 2023 roku, które korzystają tylko z energooszczędnych rdzeni typu E (architektura Gracemont). Wykorzystano je do stworzenia Mini PC do zastosowań biurowych oraz przemysłowych.

MSI MS-C918 to komputer o wymiarach 80 x 80 x 41 milimetrów. Jego sercem jest procesor Intel N100, wyposażony w 4 rdzenie i 4 wątki z taktowaniem do 3,4 GHz i niskim TDP rzędu 6 W. Dopełnia to zintegrowany układ graficzny oraz 4 GB pamięci RAM typu LPDDR5-4800 MHz (wlutowana).

Jeśli chodzi o magazynowanie danych to dostajemy tutaj 128 GB pamięci eMMC, które można rozszerzyć o maksymalnie 2 TB za sprawą czytnika dla kart microSD. Kodek audio nie został zdradzony, ale w przypadku kontrolera sieciowego mowa o gigabitowym kontrolerze Realtek RTL8111H-CG.

Wśród dostępnych złączy znalazły się dwa HDMI 2.0 z obsługą CEC, dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 2.0 oraz RJ-45. Jest więc dość skromnie. Dopełnia to łączność bezprzewodowa WiFi 6E oraz Blutetooth 5.2.

MSI MS-C918 lada moment trafi do sprzedaży. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale ma być "budżetowo". Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to zastępstwo klasycznego PC w domu (zbyt mało RAMu), a raczej maszyna do przeglądania internetu, IoT czy zastosowań przemysłowych. Wygląda to jak swoista alternatywa dla Raspberry Pi, ale na bazie architektury x86.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: TechPowerUP, oprac. własne