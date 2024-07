Sharkoon prezentuje nowego gryzonia. Jest mały, lekki i wygodny

Dużo podróżujesz? Potrzebujesz wygodnej, ale lekkiej myszki? Nie ma problemu! Z pomocą przychodzi firma Sharkoon i ich najnowszy model OfficePal M25W.

W sklepach można znaleźć całe zatrzęsienie myszek komputerowych od wielu różnych producentów. Nie jest to niczym dziwnym, biorąc pod uwagę, że każdy z nas ma inne preferencje. Mowa zarówno o wielkości dłoni, jak i zastosowaniu. Firma Sharkoon przygotowało tym razem gryzonia typowo do pracy.

Najnowszy gryzoń stworzony został z myślą o pracy biurowej

Model Sharkoon OfficePal M25W to bezprzewodowa myszka o wymiarach 106 x 73 x 37 milimetrów i masie 67 gramów. Zastosowany sensor to PixArt PAW3104 o rozdzielczości do 4000 DPI, maksymalnej prędkości do 45 IPS i przyśpieszeniu do 15 G. Nie jest więc to sprzęt dla graczy.

Użytkownik ma do dyspozycji sześć przycisków. Wykorzystane przełączniki pochodzą od firmy Huano, a ich deklarowana żywotność to 30 milionów kliknięć. Na spodzie urządzenia znalazły się teflonowe ślizgacze.

Wbudowany akumulator ma pojemność 500 mAh i pozwala na do 50 godzin pracy na jednym ładowaniu. Myszkę ładuje się z wykorzystaniem przewodu USB typu C i można z niej nadal korzystać w trakcie. Do wyboru jest praca przewodowa i bezprzewodowa z wykorzystaniem dedykowanego odbiornika.

Sharkoon OfficePal M25W dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Opisywana myszka trafiła już do sprzedaży. Sugerowana cena to 25 euro, czyli około 109 złotych.

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne