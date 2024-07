Noctua z nowym chłodzeniem. Cena jest jednak kosmiczna

Po wielu latach czekania wreszcie dostajemy nowe chłodzenie procesora firmy Noctua. To samo, które pokazywane było niedawno na Tajwanie. Cena jednak powala.

Noctua to firma, której nie trzeba przedstawiać żadnemu entuzjaście komputerów. Austriacy oferują jedna z najwydajniejszych i najcichszych chłodzeń procesora oraz wentylatorów na rynku. Całość dopełniona wysoką jakością wykonania oraz wzorowym wsparciem klienta.

Noctua NH-D15 G2 startuje z ceną 649 złotych

Od dłuższego czasu entuzjaści PC czekali na nowy model, bowiem austriackie rozwiązania coraz bardziej odstawały od układów chłodzenia cieczą. Na szczęście na rynek trafia wreszcie cooler Noctua NH-D15 G2 oraz wentylatory Noctua NF-A14x25r G2.

Noctua NH-D15 G2 to dwuwieżowe, asymetryczne chłodzenie procesora o wymiarach 168 x 150 x 152 milimetrów i masie 1525 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem oraz ośmioma ciepłowodami. Zarówno podstawa, jak i rurki cieplne zostały poniklowane i nie straszny im ciekły metal.

Nowe rozwiązanie było w produkcji od kilku lat, a w efekcie doczekaliśmy się szeregu usprawnień. Do wyboru są między innymi trzy wersje różniące się podstawą - Standardowa, HBC i LBC. Dostosowano je o do różnych procesorów (Intel/AMD) o różnym kształcie IHS (odkształcanie CPU w gniazdach LGA 1700).

Co więcej radiatory są nieznacznie przesunięte względem podstawy, tak aby nie kolidować z kartami graficznymi w pierwszym slocie PCIe x16 na płycie głównej. Dopełnia to też zestaw montażowy Noctua SecuFIrm2+ na bazie Torxów, a nie klasycznych wkrętów. Wspierane są nowsze i starsze procesory.

Nowe wentylatory to Noctua NF-A14x25r G2 PWM, czyli 140-milimetrowe jednostki pracujące z prędkością do 1500 RPM, przy wydajności do 155,6 m3/h i deklarowanej kulturze pracy do 24,8 dB(A).

Jeśli chodzi o wydajność to Noctua NH-D15 G2 oferuje poprawę temperatur o 3°C do 4°C względem pierwszej generacji. A ile przyjdzie nam za to zapłacić? Sporo. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

Chłodzenie Noctua NH-D15 G2 - 150 euro, czyli około 649 złotych

- 150 euro, czyli około 649 złotych Chłodzenie Noctua NH-D15 G2 LBC - 150 euro, czyli około 649 złotych

- 150 euro, czyli około 649 złotych Chłodzenie Noctua NH-D15 G2 HBC - 150 euro, czyli około 649 złotych

- 150 euro, czyli około 649 złotych Wentylator Noctua NF-A14x25r G2 PWM - 40 euro, czyli około 175 złotych

- 40 euro, czyli około 175 złotych Wentylatory Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP (dwupak) - 80 euro, czyli około 345 złotych

Tym samym mimo renomy firmy, zasadność zakupu nowego coolera jest wątpliwa. Nie tylko wchodzimy w terytorium chłodzeń wodnych, które są wydajniejsze (i wcale nie droższe - Arctic Liquid Freezer II/III), ale dla przeciwników AiO na rynku są równie wydajne i tańsze propozycje od firm jak be quiet! czy Thermalright. Nie wspominając o tym, że "stara" Noctua NH-D15 nadal jest w sprzedaży w cenie ok. 450 złotych.

