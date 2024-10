Noctua z nowymi wentylatorami. To wyjątkowe maluszki

Posiadasz drukarkę 3D i chcesz by pracowała ciszej? A może składasz nowy serwer? Nie ma problemu, z pomocą kolejny raz przychodzi austriacka Noctua.

Noctua to niekwestionowany lider na rynku chłodzeń komputerowych. Ich rozwiązania z pewnością nie należą do tanich, a beżowo-brązowa kolorystyka nie każdemu przypada do gustu. Trudno jednak o wydajniejsze, cichsze i lepiej wykonane sprzęty. Dochodzi do tego jeszcze fenomenalne wsparcie posprzedażowe.

Nowy wentylator wyceniono na około 74 złote

A tak się składa, że Austriacy przygotowali dwa nowe produkty. Tym jednak razem nie są one skierowane do użytkowników standardowych komputerów stacjonarnych, a fanów druku 3D oraz rozwiązań przemysłowych.

Noctua NF-A6x25 to 60-milimetrowy wentylator o grubości 15 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z siedmioma specjalnie wyprofilowanymi łopatkami oraz łożyskiem SSO2. Całość wykonano z tworzywa PBT wzmocnionego włóknem szklanym, co ma zmniejszyć wibracje i poprawić kulturę pracy.

Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 3500 RPM przy wydajności do 23,4 m3/h i ciśnieniu do 2,43 mmH 2 O. Deklarowana głośność ma nie przekraczać 19,8 dB(A). W zestawie znajdzie się też tradycyjnie adapter L.N.A., który w zamian za część wydajności (m.in. ograniczenie do 3050 RPM) obniża hałas do 16 dB(A).

Drugim produktem jest Noctua NA-SC1, czyli rozdzielacz sygnału PWM. Pozwalają one na zasilanie i sterowanie trzema wentylatorami przy pomocy jednego złącza typu 4-pin na płycie głównej. Dostajemy tutaj przewody w silikonowym oplocie, znowu wzmocnionym przez włókno szklane.

Sprzęty trafiły już do sprzedaży. Wentylatory dostępne są w czterech wersjach - dwie standardowe i dwie z zasilaniem 5 V, rozdzielacz zaś sprzedawany jest w dwupaku. Ceny wyglądają następująco:

Noctua NF-A6x15 PWM - EUR 16.90, czyli około 74 złotych

Noctua NF-A6x15 FLX - EUR 16.90, czyli około 74 złotych

Noctua NF-A6x15 5V PWM - EUR 16.90, czyli około 74 złotych

Noctua NF-A6x15 5V - EUR 16.90, czyli około 74 złotych

Noctua NA-SC1 Sx2 - EUR 9.90, czyli około 45 złotych

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: Noctua, oprac. własne