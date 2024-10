Apple MacBook Pro 2024 od 8499 zł. Wreszcie z 16 GB RAM i opcją matowego ekranu

Koniec czekania, Apple MacBook Pro 2024 już tu jest. Dostajemy nie tylko wysoką wydajność, ale i długi czas pracy na jednym ładowaniu. Tanio jednak nie jest.

W ostatnich dniach Apple otworzyło worek z prezentami. Wpierw zaprezentowano nowe, kolorowe zestawy All in One w postaci iMac 2024, później zaś stylowe, miniaturowe komputery Mac Mini 2024, a teraz przyszła pora na laptopy z rodziny MacBook Pro 2024 do zastosowań profesjonalnych.

Ceny zaczynają się od 8499 złotych za najsłabszy model

Zdecydowanie największą zmianą jest wyposażanie ich w autorskie układy nowej generacji, czyli Apple M4, M4 Pro oraz M4 Max. W zestawieniu z poprzednikami producent obiecuje od 1,6 do 3,5 wyższą wydajność. A wszystko to przy znacznie dłuższym czasie pracy, wynoszącym nawet do 24 godzin na jednym ładowaniu.

Na szczególną uwagę zasługuje ekran, czyli Retina Liquid XDR dostępny w wersji 14- lub 16-calowej. Wyświetla on treści SDR z jasnością do 1000 nitów, zaś treści HDR do 1600 nitów. W połączeniu z opcjonalną powłoką nanostrukturalną zmniejszająca odblaski jest to idealny sprzęt dla osób pracujących w plenerze.

Oprócz tego nowością są złącza Thunderbolt 5, oferujące transfery do 120 Gbps czy wbudowana kamerka o rozdzielczości 12 MP. Wszystkie modele MacBooka Pro mają port HDMI, gniazdo na kartę SDXC, port MagSafe 3 do ładowania i gniazdo słuchawkowe, a do tego obsługują łączność Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Oczywiście kolejny raz dostajemy zatrzęsienie konfiguracji sprzętowych. Najsłabszy wariant to Apple MacBook Pro 14" z układem M4, który oferuje 10 rdzeni dla procesora, 10 rdzeni dla iGPU, 16 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności 512 GB. Nie zabrakło też NPU do pracy z AI. Jego cena zaczyna się od 8499 złotych.

Jest do wyboru również Apple MacBook Pro 16" wyposażony w SoC M4 Max, gdzie w podstawowej wersji dostajemy 16 rdzeni dla CPU, 40 rdzeni dla GPU, 48 GB RAM oraz 1 TB SSD. Wszystko to od 21 499 złotych. Przedsprzedaż już ruszyła, ale sprzęt trafi do konsumentów 8 listopada.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne