be quiet! z nowościami. Przystępne ceny i aż 10 lat gwarancji

Szukasz porządnego sprzętu, który pasuje do najnowszych podzespołów i posłuży Ci długie lata? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy! Na pomoc przychodzi be quiet!

Porządna obudowa i zasilacz komputerowy powinny być podstawą każdego PC. Nie mają one co prawda bezpośredniego wpływu na wydajność w grach i programach jak CPU czy GPU, ale przekładają się na temperatury i stabilność reszty podzespołów. To zaś ma znacznie dla żywotności sprzętu i kultury pracy.

Sprzedaż startuje 12 listopada. Ceny już od 349 złotych

Oczywiście nie każdy chce lub może kupować rozwiązania z najwyższej półki. Na szczęście są producenci oferujący solidne rozwiązania w rozsądnej cenie. Jednym z nich jest niemiecki be quiet!, który zaprezentował dwa nowe modele - Pure Base 501 oraz Pure Power 12.

be quiet! Pure Base 501 to seria obudów Mid Tower o wymiarach 450 x 231 x 463 milimetrów i masie 7,2 kilograma. Mamy tutaj do wyboru trzy warianty - z przewiewnym frontem i panelem bocznym w formie okna; z przewiewnym frontem; zabudowany front. Dwie pierwsze dodatkowo w czarnej i białej wersji kolorystycznej.

W środku możemy zamontować płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 368 milimetrów i chłodzenia procesora nie większe niż 178 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano siedem miejsc (5x 2,5" i 2x 3,5"). Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do sześciu wentylatorów, z czego dwie jednostki be quiet! Pure Wings 140 dostajemy już fabrycznie. Fani chłodzenia cieczą zmieszczą radiatory 360-milimetrowe i mniejsze.

be quiet! Pure Power 12 to w niemodularne zasilacze zgodne ze standardem ATX 3.1 oraz PCIe 5.1. Oparto je na pojedynczych liniach +12 V, topologii LLC i przetwornicach DC-DC. W efekcie uzyskujemy wysoką sprawność do 92,4% potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold. Do wyboru są modele o mocy od 550 do 1000 W. Wyposażono je oczywiście w złącza 12V-2x6 dla najnowszych kart graficznych.

Opisywane produkty trafią do sklepów już 12 listopada. Obudowy objęte są 3-letnim okresem gwarancyjnym, a zasilacze posiadają aż 10 lat gwarancji. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

be quiet! Pure Base 501 (Czarna) - 90 euro, czyli około 389 złotych

be quiet! Pure Base 501 Airflow (Czarna) - 95 euro, czyli około 415 złotych

be quiet! Pure Base 501 Airflow (Biała) - 100 euro, czyli około 435 złotych

be quiet! Pure Base 501 Airflow Window (Czarna) - 105 euro, czyli około 455 złotych

be quiet! Pure Base 501 Airflow Window (Biała) - 110 euro, czyli około 479 złotych

be quiet! Pure Power 12 (550 W) - 80 euro, czyli około 349 złotych

be quiet! Pure Power 12 (650 W) - 90 euro, czyli około 389 złotych

be quiet! Pure Power 12 (750 W) - 105 euro, czyli około 455 złotych

be quiet! Pure Power 12 (850 W) - 115 euro, czyli około 499 złotych

be quiet! Pure Power 12 (1000 W) - 135 euro, czyli około 585 złotych

