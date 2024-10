Gratka dla posiadaczy Steam Decka. Będzie wydajnie

Czasy, w których SSD w formacie M.2 2230 były rzadkością odeszły na szczęście w niepamięć. Nowy model dla użytkowników handheldów przygotowała firma Apacer.

Urządzenia takie jak Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go ożywiły rynek grania mobilnego. W niewygórowanej cenie zyskujemy bowiem możliwość grania w gry AAA znane z PC w podróży, na kanapie czy w ogrodzie. I to bez ponownego kupowania tych tytułów jak na konsolach od Nintendo, Sony czy Microsoftu.

Apacer kusi wydajnością do 5500 MB/s w małym formacie

Oczywiście podobnie jak w przypadku laptopów modele z większą pamięcią wewnętrzną są nieproporcjonalnie droższe. Właśnie dlatego wiele osób wymienia SSD na własną rękę. A tak się składa, że jeden z producentów przygotował nowy model dla konsol przenośnych i ultrabooków.

Apacer PE4430-R to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2230, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 i protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E27T oraz pamięcią 3D TLC NAND. Całość dopełnia grafenowy radiator-naklejka o grubości zaledwie 0,17 milimetra.

Wydajność będzie zależała od urządzenia w jakim zamontujemy omawiany SSD. Producent deklaruje jednak do 5500 MB/s dla odczytu i do 5200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 700 000 IOPS dla odczytu i do 880 000 IOPS dla zapisu losowego.

Apacer PE4430-R trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Do wyboru będzie wersja o pojemności 1 lub 2 TB. Dostajemy tutaj 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - kolejno 500 i 1000 TBW. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone, ale powinno być względnie tanio.

Źródło zdjęć: Apacer

Źródło tekstu: TechPowerUP, oprac. własne