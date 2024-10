Intel planuje milionowe inwestycje w fabryki. Nie w Polsce

Mimo że Niebiescy ograniczyli niemal wszystkie inwestycje w Europie i zwolnili ponad 1000 pracowników, to wcale nie oznacza, że nie mają pieniędzy.

Intel to prawdziwy gigant w świecie nowych technologii. I chociaż amerykańska firma znana jest głównie ze swoich procesorów dla komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów, to zajmuje się również szeregiem innych rzeczy. Mowa m.in. o produkcji półprzewodników, gdzie walczy z Samsungiem oraz TSMC.

Chiński rynek generuje aż 27% przychodów Intela

Niebiescy planowali ogromne inwestycje w Europie, również w zakłady w Polsce i Niemczech. Jednak zostały one wstrzymane ze względu na problemy finansowe, nie obyło się też bez fali zwolnień. Wygląda jednak na to, że nie przeszkadza to w wydawaniu milionów dolarów w Chinach.

Jak donosi TrendForce, Intel ma w planach rozbudowę zakładu w Chengdu (Chiny), co będzie kosztować 300 milionów dolarów (równowartość ok. 1,2 miliarda złotych). Poinformowała o tym tamtejsza Komisja Reform i Rozwoju na chińskiej platformie społecznościowej WeChat.

Opisywana fabryka zapowiedziana została w sierpniu 2003 roku, budowa ruszyła w 2004 roku, a wstępne uruchomienie nastąpiło pod koniec 2005 roku. Pełną operacyjność osiągnięto w 2007 roku. Mowa o ośrodku zajmującym się pakowanie (czyli składaniem krzemowych układów w całość) i ich testowaniem.

Skąd decyzja o inwestycjach w Państwie Środka, mimo rosnącego napięcia na linii USA-Chiny? Powód jest prosty - pieniądze. Chiny pozostają największym rynkiem zbytu Intela. W ubiegłym roku wygenerowały aż 27% całkowitych przychodów. Dodatkowo wspomniany zakład odpowiada za ponad połowę układów do laptopów.

Zapowiedziana inwestycja w Chengdu ma zwiększyć możliwości zarówno w przypadku rynku urządzeń mobilnych, jak i segmentu serwerowego. Poprawi również łańcuch dostaw oraz wsparcie chińskich klientów.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TrendForce, oprac. własne