Apple iMac 2024 debiutuje. W środku smukłej obudowy nowe układy

Koniec czekania, Apple pokazało swoje nowe komputery AiO. Kuszą one nie tylko wyglądem, ale i wyższą wydajnością. Wszystko to dopełnia macOS Sequoia.

Apple przygotowało dla swoich fanów nowe urządzenie, czyli tegorocznego iMaca. Jest to komputer typu All-in-One, gdzie wszystkie podzespoły ukryte zostały w monitorze. Jego sercem został czip Apple M4, który w porównaniu do pierwszej generacji oferuje od x1,7 do x2,1 większą wydajność.

Podstawowy model startuje z ceną 6999 złotych

W tej odsłonie dostajemy 24-calowy ekran z matrycą Retina 4,5K, pojawia się również możliwość wyboru opcji ze szkłem nanoteksturalnym. Ma ono znacząco zmniejszać odbicia światła oferując jeszcze lepszą jakość obrazu, również w nasłonecznionych miejscach. Osoby prowadzące dużo spotkań ucieszy kamerka 12 MP.

Na uwagę zasługują też nowoczesne i rozbudowane opcje łączności. Wszystkie cztery porty USB typu C na nowym iMacu obsługują standard Thunderbolt 4, zapewniającą bardzo wysokie transfery danych, przesyłanie obrazu czy szybkie ładowanie. Oprócz tego dostajemy Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Apple zwraca też uwagę na nowe obudowy. Oferują one atrakcyjne dla oka kolory - zielony, żółty, pomarańczowy, różowym, fioletowy, niebieski i srebrny - i podobno są lepsze dla środowiska. Aż 100% aluminium w podstawie pochodzi z recyklingu, podobnie jak cyna, złoto i miedź używana w PCB.

Apple iMac 2024 jest już dostępny w przedsprzedaży, a wysyłka ruszy 8 listopada. Do wyboru jest wiele różnych konfiguracji. Model podstawowy (8 rdzeni i 8 wątków; 16 GB RAM; 256 GB SSD; 2 USB 4) startuje od 6999 złotych. Mocniejszy wariant (10 rdzeni, 10 wątków; 4 USB 4) startuje od 7999 złotych.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne