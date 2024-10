Szok u Apple. Nowy Mac mini ma 16 GB RAM i startuje od 2999 zł

Nie warto oceniać książki po okładce. Apple kolejny raz udowadnia, że Mini PC może być wyjątkowo wydajne. Na rynek trafiają komputery z serii Mac Mini 2024.

Wczoraj Apple zaprezentowało nowe zestawy komputerowe typu All in One z serii iMac 2024, które kuszą nie tylko mocniejszą specyfikacją, ale i miłymi dla oka, kolorowymi obudowami. Dzisiaj Amerykanie ogłosili światu swoje nowe komputery z rodziny Mac Mini, które są jeszcze mniejsze i jeszcze wydajniejsze.

Apple Mac Mini 2024 startuje z ceną od 2999 złotych

Tegoroczna seria Apple Mac Mini wykorzystuje autorskie czipy Apple M4 oraz Apple M4 Pro, oparte o architekturę ARM. Według producenta oferują one o x1,8 większą wydajność w przypadku zadań procesorowych i o x2,2 większą moc obliczeniową w zadaniach graficznych.

Apple Mac Mini 2024 ma kompaktowe wymiary - zaledwie 127 x 127 x 50 milimetrów przy masie 670 (wersja podstawowa) lub 730 (wersja Pro) gramów. Zachowano tutaj elegancki design, gdzie otwory wentylacyjne ukryte zostały u podstawy urządzenia. Apple chwali się też obudową z aluminium w 100% z recyklingu.

Do wyboru jest kilka konfiguracji. Apple M4 zapewnia 10 rdzeni (4 wysokowydajne i 6 energooszczędnych) dla CPU oraz 10 rdzeni dla iGPU. Apple M4 Pro to już 12 rdzeni (8 wysokowydajnych i 4 energoszczędne) dla CPU oraz 16 rdzeni dla iGPU. Są jednak też warianty z mocniejszym CPU i GPU - kolejno do 14 i 20 rdzeni.

Jeśli chodzi o panel I/O to z przodu dostajemy dwa USB 4 (do 40 Gbps) i złącze słuchawkowe. Z tyłu zaś znalazł się RJ-45 (1 Gbps), HDMI oraz trzy Thunderbolt 4 w przypadku modeli z Apple M4 lub trzy Thunderbolt 5 w przypadku modeli z Apple M4 Pro. Dopełnia to Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Rozstrzał cenowy jest dość spory. Najtańszy model Apple Mac Mini 2024 z SoC M4 (10 rdzeni, 16 GB RAM, 256 GB SSD) wyceniono na 2999 złotych, zaś najtańszy Apple Mac Mini 2024 z układem M4 Pro (12 rdzeni, 24 GB RAM, 512 SSD) to wydatek 7499 złotych. Bardziej rozbudowane wersje są jeszcze droższe. Przedsprzedaż już ruszyła, ale dostawy do klientów i sklepów rozpoczną się dopiero 8 listopada.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne