AMD planuje pełną ofensywę. Dostaniemy zatrzęsienie nowości

Jesteś fanem AMD? Jeśli szykowałeś złożenie nowego komputera stacjonarnego czy kupno laptopa to warto poczekać. Już niedługo pokazany zostanie szereg nowości.

W świecie nowych technologii mamy dwa najważniejsze wydarzenia, które odbywają się co roku. Tajwańskie targi Computex na przełomie maja i czerwca oraz amerykański CES na początku stycznia. Przyciągają one dużych i małych producentów z różnych zakątków świata oraz prasę i youtuberów.

Karty graficzne AMD Ryzen 8000 są tuż, tuż

Najnowsze informacje z chińskiej części internetu sugerują, że AMD planuje przyćmić konkurencję w Las Vegas. Wszystko za sprawą zatrzęsienia nowości, które zostaną zaprezentowane - CPU, GPU oraz APU.

Znany z trafnych przecieków użytkownik forum Chiphell zdradził, że Czerwoni pokażą układy AMD Kraken Point, Strix Halo i Fire Range dla laptopów. Będzie to kolejno niska, średnia i wysoka półka cenowo-wydajnościowa mająca wejść w skład serii Ryzen AI 300, Ryzen AI 300 Max oraz Ryzen HX.

Dla konsol przenośnych takich jak ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go planowane są układy AMD Ryzen Z2, Ryzen Z2 Extreme oraz Ryzen Z2G. Czemu aż trzy? Ponownie, Amerykanie chcą obstawić wszystkie segmenty, nie zostawiając pola do oddechu konkurencji. Zobaczymy więc połączenie różnych architektur CPU oraz iGPU, co ma pozwolić na zasilanie zarówno najtańszych, jak i najwydajniejszych propozycji na rynku.

Użytkowników komputerów stacjonarnych powinna ucieszyć informacja, że wreszcie usłyszymy o AMD RDNA4, a więc prawdopodobnie kartach graficznych AMD Radeon RX 8000. Oprócz tego zaprezentowane zostaną mocniejsze, ale i droższe modele procesorów AMD Ryzen 9000X3D, czyli Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9900X3D. Zbliżająca się premiera 7 listopada ma bowiem obejmować tylko AMD Ryzen 7 9800X3D.

Oczywiście na tak wczesnym etapie brak jest szczegółów na temat specyfikacji. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać do 7 - 10 stycznia, bo właśnie wtedy odbywa się CES 2025 w Las Vegas (USA). Jest jednak spora szansa, że pierwsze informacje zdradzone zostaną wcześniej, na wystąpieniu Dr Lisy Su.

