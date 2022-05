Lidl z hitem po majówce. Wskaże Ci, czy przesadziłeś

Lidl nie przestaje nas rozpieszczać! Lada moment w niemieckiej sieci sklepów pojawi się kolejny hit sprzedażowy. Mowa o dobrze wycenionej inteligentnej wadze.

Maj to ten okres w roku, kiedy w Polsce robi się wreszcie ciepło. I w porównaniu do kwietnia przyjemne temperatury utrzymują się i nie są już przerywane zimnymi dniami. Dla wielu Polaków oznacza to albo działkę i grillowanie, albo przeniesienie się z ćwiczeniami na świeże powietrze.

Nowy hit Lidla pojawi się w sprzedaży już 19 maja

Bez różnicy czy lubisz w przerwie od pielenia grządek zjeść karkówkę lub grillowaną cukinię, czy może dbasz o swój wygląd i kondycję przed wakacyjnym okresem - Lidl ma coś dla Ciebie! Mowa o najnowszej promocji niemieckiego dyskontu, w którym tym razem znajdziemy atrakcyjnie wycenioną inteligentną wagę.

Już od 19 maja w wybranych sklepach sieci Lidl pojawi się waga diagnostyczna firmy Sanitas. Oferuje ona komunikacje ze smartfonem za sprawą łączności bezprzewodowej Bluetooth oraz dedykowaną aplikację. Oczywiście można z niej też korzystać jak z klasycznej wagi za sprawą wbudowanego ekranu.

Lidlowska waga zaoferuje pięć stopni aktywności oraz możliwość zapisu pomiarów nawet dla ośmiu użytkowników. Co ważne nie straszne jej osoby o wadze nawet do 180 kilogramów.

Opisywane urządzenie wyceniono atrakcyjnie, bo na 99 złotych. Produkt objęty jest 3-letnim okresem gwarancyjnym. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - błękitna oraz klasyczna czerń.

