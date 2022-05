Hit Biedronki w akcji. Sprawdziłem sprzęt, który wymiatają z półek

W ostatni czwartek do sklepów sieci Biedronka trafił nowy smartwatch marki Hykker w wersji z ekranem okrągłym oraz prostokątnym. Oba urządzenia, choć kosztują mniej niż 100 zł, potrafią mierzyć ciśnienie krwi. A jak sobie z tym radzą? Postanowiłem to sprawdzić.

Nadciśnienie tętnicze to coraz powszechniej występująca na świecie choroba cywilizacyjna, z którą sam mierzę się od wielu lat. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2018 roku chorobą tą było dotkniętych 31,5% dorosłych Polaków – 9,9 miliona osób. Ocenia się, że około 95% przypadków nadciśnienia ma charakter pierwotny, czyli nie można jednoznacznie określić jego przyczyny. Jest to jednocześnie poważne schorzenie, które nieleczone może prowadzić do wielu groźnych schorzeń, a nawet zabić.

Choć w Internecie można znaleźć wiele informacji na temat domowych sposobów radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym, leczenie tej choroby polega przede wszystkim na przyjmowaniu odpowiednich leków regulujących ciśnienie krwi. Ważne jest również regularne kontrolowanie ciśnienia krwi, w czym – przynajmniej teoretycznie – powinien pomóc zegarek z odpowiednią funkcją.

Zegarek z Biedronki jako ciśnieniomierz

Firma mPTech wprowadziła do sprzedaży w sieci Biedronka swój nowy inteligentny zegarek. Hykker Smartwatch jest dostępny w dwóch wersjach różniących się kształtem – jeden jest okrągły, a drugi prostokątny. W obu przypadkach identyczna jest cena, wynosząca 99 zł, taki sam jest również zestaw dostępnych funkcji. Wśród nich znajduje się pomiar ciśnienia krwi, czyli rozwiązanie, którego nie ma jak dotąd w żadnym zegarku firmy Apple, kosztującym kilkadziesiąt razy więcej. Amerykański gigant pracuje jednak nad odpowiednim rozwiązaniem.

A jak ta funkcja w zegarkach za grosze sobie radzi? Sprawdziłem to wykonując jednoczesne pomiary za pomocą smartwatcha (lewa ręka) oraz elektronicznego ciśnieniomierza z mankietem zakładanym na ramię (prawa ręka). Dla porównania sięgnąłem również po używany przeze mnie na co dzień zegarek Samsung Galaxy Watch4 Classic, który również potrafi mierzyć ciśnienie krwi, ale kosztuje kilkanaście razy więcej od Hykkerów. Co więcej, rozwiązanie Samsunga wymaga co jakiś czas kalibracji, polegającej na trzykrotnym równoczesnym mierzeniu ciśnienia za pomocą zegarka i „normalnego” ciśnieniomierza z mankietem. Zegarki marki Hykker nie mają takiej możliwości.

Wyniki pomiarów

Przejdźmy zatem do wyników. Na początek Galaxy Watch4 Classic, skalibrowany dzień wcześniej. W tabeli poniżej umieściłem wyniki czterech serii równoległych pomiarów ciśnienia krwi. Wszystkie wartości podane są w milimetrach słupa rtęci (mmHg).

Numer pomiaru Zegarek Ciśnieniomierz z mankietem 1 124/78 126/81 2 129/82 128/80 3 128/80 133/80 4 131/83 131/76



Jak widać, zegarek marki Samsung całkiem nieźle nadaje się do kontrolowania ciśnienia krwi. Z własnych obserwacji mogę dodać, że istotne są tu dwie rzeczy, by wyniki pomiarów były mniej więcej zgodne z rzeczywistością:

należy regularnie przeprowadzać kalibrację zegarka,

zegarek podczas pomiarów ciśnienia powinien być mniej więcej w tym samym miejscu na ręce, jak podczas kalibracji.

Teraz czas na zegarki marki Hykker. Chociaż oba urządzenia są teoretycznie takie same pod względem wyposażenia, to jednak nie mierzą ciśnienia równie dobrze – przynajmniej tak jest w przypadku egzemplarzy, które otrzymałem do testów.

Numer pomiaru Hykker Smartwatch okrągły Hykker Smartwatch prostokątny Zegarek Ciśnieniomierz Zegarek Ciśnieniomierz 1 140/78 146/86 112/73 128/75 2 140/80 143/85 108/70 131/75 3 140/85 145/82 109/71 128/79 4 140/82 139/81 109/73 127/77



Na pierwszy rzut oka lepiej wypadł zegarek okrągły. Wyniki jego pomiarów były na ogół nieco niższe niż w przypadku tego, co pokazał ciśnieniomierz z mankietem, ale różnice nie przekraczały kilku mmHg. Jednak ciśnienie skurczowe za każdym razem wynosiło 140 mmHg, także podczas innych pomiarów, które tego dnia wykonałem. Prostokątny zegarek z kolei pokazywał ciśnienie krwi niższe nawet o 20 i więcej mmHg, ale nie zafiksował się na jednej wartości, jak jego okrągły brat.

Czy zegarkiem można kontrolować ciśnienie? Tak, ale nie każdym

Z różnych stron słyszę czasem opinie, że zegarkiem nie da się poprawnie zmierzyć ciśnienia i to bez względu na to, czy jest to urządzenie za prawie 2 tysiące złotych, czy za niecałe 100 zł. Sam jednak nie mogę się pod tym podpisać.

Jako osoba walcząca z nadciśnieniem tętniczym, regularnie mierzę sobie ciśnienie krwi zegarkiem Samsung Galaxy Watch4 Classic, porównując czasem otrzymane wyniki z tym, co pokazuje ciśnieniomierz z mankietem naramiennym. Różnice w takich sytuacjach się zdarzają, ale nie przekraczają na ogół kilku milimetrów słupa rtęci, więc można je pominąć. Warto pamiętać, że ciśnienie krwi jest zmienne i nawet wyniki dwóch wykonanych po sobie pomiarów jednym urządzeniem mogą się od siebie różnić.



Czy do kontrolowania ciśnienia krwi nadają się również tanie zegarki marki Hykker? Zegarek okrągły zdecydowanie nie, ze względu na ciągłe pokazywanie takiego samego ciśnienia skurczowego. Być może jest to jednak problem tego konkretnego egzemplarza. W przypadku zegarka prostokątnego jest wbrew pozorom znacznie lepiej, ponieważ pokazywane wartości się zmieniają. Za każdym razem, gdy porównywałem jego wskazania z ciśnieniomierzem mankietowym lub zegarkiem Samsung, były one niższe, a różnice zmieniały się w zakresie od kilku do ponad 20 mmHg.

Uwaga: Zegarki marki Hykker z funkcją mierzenia ciśnienia krwi nie są sprzętem medycznym, więc ich wskazania należy weryfikować przy użyciu medycznego ciśnieniomierza. Bez konsultacji z lekarzem nie należy też podejmować decyzji o zmianie dawkowania lub zaprzestaniu stosowania leków.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Marian Szutiak / Telepolis

Źródło tekstu: opracowanie własne