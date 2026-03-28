Tego jeszcze nie było. Telewizor OLED od LG kupisz za 2999 zł

Przez lata zakup telewizora OLED wiązał się z naprawdę dużym wydatkiem. Jednak w dzisiejszej promocji możecie kupić telewizor z nie byle jakim panelem tego typu już za 2999 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK)
Mowa tu o LG OLED48B56LA, w którego przypadku niska, promocyjna cena nie jest jedyną zaletą. Wręcz przeciwnie: ma on znacznie więcej do zaoferowania i szczególnie do gustu przypadnie graczom. Gdzie więc leży haczyk? No cóż, system nagłośnienia to dwa głośniki o łącznej mocy 20 W. Nie jest źle, jednak nie jest też wybitnie. Dodatkowo tańsze OLED-y nie należą do najjaśniejszych ekranów. Wciąż jednak mówimy o telewizorze, który możecie kupić za 2999 zł. 

LG OLED48B56LA OLED dosłownie za grosze

Wyjątkowo tani OLED od LG

Matryce OLED wykorzystują diody organiczne, które są zarówno źródłem światła, jak i obrazu. Tym samym podświetlenie każdego subpiksela piksela jest sterowane niezależnie, co daje niesamowity wręcz kontrast i naprawdę czarną czerń. Dodatkowo oferują znacznie szybszy czas reakcji niż panele LCD. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SG10TY Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI e-ARC, HDR10, Wi-Fi, BT, Dolby Atmos, DTS:X
Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1 + Soundbar LG SG10TY Czarny 3.1-kanałowy, Bezprzewodowy Subwoofer, 4K, HDMI e-ARC, HDR10, Wi-Fi, BT, Dolby Atmos, DTS:X
0 zł
15298.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 15298.99 zł
Telewizor LG 42C54LA 42" OLED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 42C54LA 42" OLED 4K 144Hz VRR WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Telewizor LG 85QNED93A6A 85" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor LG 85QNED93A6A 85" MINILED 4K 144Hz WebOS TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8499 zł - najniższa cena
Kup teraz 8499 zł
W przypadku LG OLED48B56LA dostajemy 48-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu do 120 Hz. Napisałem do, ponieważ telewizor ten wspiera technologie AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, dzięki czemu odświeżanie dostosowuje się do ilości klatek generowanych przez konsolę, lub komputer. Co więcej, znajdziemy tu także funkcję obniżania opóźnień. Tak, aby ekran reagował możliwie najszybciej na to, co dzieje się w grze.

Oczywiście telewizor nie jest jedynie większym ekranem do gier, ale także czymś do oglądania filmów. Tu do gry wchodzi układ α8 AI Processor 4K Gen2, który podbija rozdzielczość starszych materiałów do 4K, tak aby nawet klasyki kina cieszyły oko na ekranie 4K. 

Nie zabrakło tu także webOS, który daje dostęp do YouTube i najpopularniejszych serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 2999 zł

LG telewizory LG OLED48B56LA
Źródła zdjęć: LG