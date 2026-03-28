Tego jeszcze nie było. Telewizor OLED od LG kupisz za 2999 zł

Mowa tu o LG OLED48B56LA, w którego przypadku niska, promocyjna cena nie jest jedyną zaletą. Wręcz przeciwnie: ma on znacznie więcej do zaoferowania i szczególnie do gustu przypadnie graczom. Gdzie więc leży haczyk? No cóż, system nagłośnienia to dwa głośniki o łącznej mocy 20 W. Nie jest źle, jednak nie jest też wybitnie. Dodatkowo tańsze OLED-y nie należą do najjaśniejszych ekranów. Wciąż jednak mówimy o telewizorze, który możecie kupić za 2999 zł.

Wyjątkowo tani OLED od LG

Matryce OLED wykorzystują diody organiczne, które są zarówno źródłem światła, jak i obrazu. Tym samym podświetlenie każdego subpiksela piksela jest sterowane niezależnie, co daje niesamowity wręcz kontrast i naprawdę czarną czerń. Dodatkowo oferują znacznie szybszy czas reakcji niż panele LCD.

W przypadku LG OLED48B56LA dostajemy 48-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu do 120 Hz. Napisałem do, ponieważ telewizor ten wspiera technologie AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync, dzięki czemu odświeżanie dostosowuje się do ilości klatek generowanych przez konsolę, lub komputer. Co więcej, znajdziemy tu także funkcję obniżania opóźnień. Tak, aby ekran reagował możliwie najszybciej na to, co dzieje się w grze.

Oczywiście telewizor nie jest jedynie większym ekranem do gier, ale także czymś do oglądania filmów. Tu do gry wchodzi układ α8 AI Processor 4K Gen2, który podbija rozdzielczość starszych materiałów do 4K, tak aby nawet klasyki kina cieszyły oko na ekranie 4K.