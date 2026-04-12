Sprzęt

Twój laptop szybko pada? Ten błąd niszczy akumulator

Użytkownicy laptopów często narzekają na krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Problemem zazwyczaj nie jest wada fabryczna, lecz złe codzienne nawyki. Odpowiednia dbałość o ogniwa pozwala znacznie przedłużyć życie komputera.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zasada 20-80 to absolutna podstawa

Współczesne baterie litowo-jonowe nie lubią skrajności. Największym błędem jest doprowadzanie do całkowitego rozładowania sprzętu. Gdy poziom energii spada do zera, wewnątrz ogniwa dochodzi do silnego stresu chemicznego. Częste powtarzanie tego procesu trwale obniża pojemność akumulatora i skraca jego żywotność.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wielu użytkowników popełnia też błąd w drugą stronę. Ładowanie baterii do pełnych 100% generuje wysokie napięcie. Przyspiesza to reakcje chemiczne, które prowadzą do szybszej degradacji komponentów. Eksperci radzą, aby utrzymywać poziom naładowania między 20 a 80%. Jest to optymalny zakres dla zachowania sprawności na lata.

Ciągłe podłączenie do prądu bywa ryzykowne

Trzymanie laptopa stale podpiętego do ładowarki to powszechny nawyk. W takiej sytuacji bateria jest poddawana ciągłemu obciążeniu elektrycznemu. Na szczęście, wiele nowoczesnych urządzeń oferuje funkcję bypass charging. Pozwala ona na przesyłanie prądu bezpośrednio do podzespołów z pominięciem akumulatora. Jeśli Twój model tego nie potrafi, bateria będzie się szybciej zużywać pod stałym napięciem z zewnątrz.

Sytuacja pogarsza się podczas wykonywania wymagających zadań. Gry lub obróbka wideo mocno nagrzewają wnętrze obudowy, a wysoka temperatura jest zabójcza dla wszystkich typów ogniw. Warto wtedy zadbać o dobrą wentylację i nie dopuszczać do przegrzania sprzętu. Nawet nowa bateria straci swoje właściwości, jeśli będzie regularnie pracować w gorącym środowisku.

Skorzystaj z ustawień systemu

Warto wykorzystać narzędzia, które przygotowali producenci oprogramowania. System Windows 11 oferuje tryb oszczędzania energii, który ogranicza zbędne procesy w tle. Z kolei komputery Mac mają funkcję zoptymalizowanego ładowania oraz tryb niskiego zużycia energii. Te rozwiązania automatycznie dbają o to, by ogniwa nie były nadmiernie eksploatowane podczas codziennej pracy.

Dobrym zwyczajem jest regularne sprawdzanie stanu zużycia baterii w ustawieniach systemu. Czasem wystarczy zmiana kilku prostych przyzwyczajeń, aby uniknąć kosztownej wymiany podzespołów. Unikanie skrajnych poziomów naładowania oraz dbanie o niską temperaturę pracy to najskuteczniejsze metody na zachowanie wydajności urządzenia przez długi czas.

Image
telepolis
macOS Windows laptopy wydajność baterii Bypass Charging trwałość baterii ładowanie akumulatora ładowanie baterii
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: BGR