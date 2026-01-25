Szybsza bez kabla, niż z kablem. Zaklikaj wrogów na śmierć aż 220 zł taniej

I tak: jest to mysz klasy premium. Mówimy w końcu o gryzoniu za 549 zł, którego dzięki promocji możemy kupić za jedyne 329 zł. I jak to myszy tej klasy mają w zwyczaju, ma ona znacznie więcej do zaoferowania, niż tylko porządny sensor optyczny. A i ten nie jest byle jaki, bo to PixArt 3950 o rozdzielczości 30 000 DPI.

LAMZU Inca 8K White

O sensorze można powiedzieć jeszcze jedno: wspiera on odświeżanie na poziomie 8000 Hz. Jednak tylko przy wykorzystaniu transmitera 2,4 GHz. W przypadku połączenia przewodowego odświeżanie spada do 1000 Hz. To oznacza, że przy połączeniu bezprzewodowym płynność jest na niesamowitym poziomie.

Na uwagę zasługuje także niska masa gryzonia. To zaledwie 40 gramów bez podłączonego kabla. Mamy także przełączniki Omron, które mają być zaprojektowane specjalnie z myślą o tej myszy, a także 6 przycisków. A to wszystko przy wbudowanym akumulatorze mającym zapewnić długą pracę kosztuje jedynie 329 zł.