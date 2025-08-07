Xbox handheld z datą premiery. Można już odliczać ostatnie dni

Według nieoficjalnych informacji ze sprawdzonego źródła, nowa konsola przenośna powstała dzięki współpracy ASUS x Microsoft ma zadebiutować na rynku już 16 października 2025. Przedsprzedaż rozpocznie się jednak wcześniej, podczas targów Gamescom 2025 w Niemczech.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowane ceny to około 2549 i 3829 złotych

Do wyboru dostaniemy dwa warianty - ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Pierwszy z nich zaoferuje procesor AMD Ryzen Z2 A wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków na bazie leciwej już architektury Zen 2 oraz zintegrowany układ graficzny z 8 CU wykorzystujący równie starą architekturę RDNA 2. Dopełni to 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB.

Wyżej pozycjonowana wersja doczeka się potężniejszego AMD Ryzen Z2 Extreme, który oferuje 8 rdzeni i 16 wątków opartych o dużo nowszą architekturę Zen 5 oraz iGPU z aż 16 CU na bazie rodziny RDNA 3.5. Tutaj mowa o 24 GB pamięci RAM i nośniku o pojemności 1 TB. Różnica w wydajności w grach będzie więc widoczna gołym okiem.