Komputer Steam Machine przetestowany. Premiera tuż za rogiem
Komputery Steam Machine pojawiły się w bazie programu GeekBench. To sugeruje nadchodzącą premierę.
Valve ciągle stroni od podania dokładnej daty premiery komputerów Steam Machine. Firma twierdzi, że na pewno trafią do sprzedaży tego lata. Tymczasem ostatnie plotki sugerują, że urządzenia trafiły już do pierwszych recenzentów. Wyniki w bazie programu GeekBench zdają się to potwierdzać.
Test Steam Machine
W bazie programu GeekBench pojawiły się dwa wyniki, które prawdopodobnie dotyczą komputerów Steam Machine. Oba urządzenia opisane są jako Valve Fremont i działają na systemie SteamOS. Wyposażone są w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD (AMD Custom CPU 1772) o bazowym taktowaniu 4,86 GHz i 16 MB pamięci cache L3.
Oba wyniki są do siebie bardzo zbliżone. W teście jednordzeniowym urządzenie zdobywa w nich 2334 oraz 2282 punkty. Z kolei pomiar wielordzeniowy daje wyniki 7316 i 7392 punktów. Mowa o samym procesorze, więc nie można wyciągnąć na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków.
Wyniki w bazie GeekBench można traktować jako potwierdzenie plotek, że pierwsze egzemplarze trafiły już do recenzentów. To z kolei sugeruje zbliżającą się premierę. Kwestią otwartą pozostaje cena. Prawdopodobnie Valve trudno będzie utrzymać kwotę poniżej 1000 dolarów, głównie z powodu kryzysu na rynku pamięci.