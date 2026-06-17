Sprzęt

Komputer Steam Machine przetestowany. Premiera tuż za rogiem

Komputery Steam Machine pojawiły się w bazie programu GeekBench. To sugeruje nadchodzącą premierę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:31
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Komputer Steam Machine przetestowany. Premiera tuż za rogiem
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Valve ciągle stroni od podania dokładnej daty premiery komputerów Steam Machine. Firma twierdzi, że na pewno trafią do sprzedaży tego lata. Tymczasem ostatnie plotki sugerują, że urządzenia trafiły już do pierwszych recenzentów. Wyniki w bazie programu GeekBench zdają się to potwierdzać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Test Steam Machine

W bazie programu GeekBench pojawiły się dwa wyniki, które prawdopodobnie dotyczą komputerów Steam Machine. Oba urządzenia opisane są jako Valve Fremont i działają na systemie SteamOS. Wyposażone są w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD (AMD Custom CPU 1772) o bazowym taktowaniu 4,86 GHz i 16 MB pamięci cache L3. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MAD DOG BQ501-A03WB32WH R5-5500 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG BQ501-A03WB32WH R5-5500 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
5799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799.99 zł
Komputer MAD DOG NEUTRON-I01WR32WH i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
Komputer MAD DOG NEUTRON-I01WR32WH i5-14400F 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Wi-Fi Windows 11 Home
0 zł
8099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8099.99 zł
Komputer MAD DOG MD-A02DR32 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi
Komputer MAD DOG MD-A02DR32 R5-7500F 32GB RAM 1TB SSD Radeon RX9060XT Wi-Fi
0 zł
6549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6549.99 zł
Advertisement

Oba wyniki są do siebie bardzo zbliżone. W teście jednordzeniowym urządzenie zdobywa w nich 2334 oraz 2282 punkty. Z kolei pomiar wielordzeniowy daje wyniki 7316 i 7392 punktów. Mowa o samym procesorze, więc nie można wyciągnąć na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków. 

Wyniki w bazie GeekBench można traktować jako potwierdzenie plotek, że pierwsze egzemplarze trafiły już do recenzentów. To z kolei sugeruje zbliżającą się premierę. Kwestią otwartą pozostaje cena. Prawdopodobnie Valve trudno będzie utrzymać kwotę poniżej 1000 dolarów, głównie z powodu kryzysu na rynku pamięci.

Image
telepolis
Valve SteamOS Steam Machine Valve Steam Machine Steam Machine cena Steam Machine premiera
Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: TweakTown