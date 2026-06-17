Komputer Steam Machine przetestowany. Premiera tuż za rogiem

Valve ciągle stroni od podania dokładnej daty premiery komputerów Steam Machine. Firma twierdzi, że na pewno trafią do sprzedaży tego lata. Tymczasem ostatnie plotki sugerują, że urządzenia trafiły już do pierwszych recenzentów. Wyniki w bazie programu GeekBench zdają się to potwierdzać.

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Test Steam Machine

W bazie programu GeekBench pojawiły się dwa wyniki, które prawdopodobnie dotyczą komputerów Steam Machine. Oba urządzenia opisane są jako Valve Fremont i działają na systemie SteamOS. Wyposażone są w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD (AMD Custom CPU 1772) o bazowym taktowaniu 4,86 GHz i 16 MB pamięci cache L3.

Oba wyniki są do siebie bardzo zbliżone. W teście jednordzeniowym urządzenie zdobywa w nich 2334 oraz 2282 punkty. Z kolei pomiar wielordzeniowy daje wyniki 7316 i 7392 punktów. Mowa o samym procesorze, więc nie można wyciągnąć na tej podstawie zbyt daleko idących wniosków.