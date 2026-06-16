Nie ma lepszego serialu o Polakach na Netflixie. 3 sezon to niezły odlot

Polak, jaki jest, niech każdy widzi

"1670" już po raz trzeci zawita na naszych ekranach wraz z początkiem sierpnia. Polska dusza w pigułce znów dostarczy nam nowej dawki humoru oraz niezapomnianych memów. Co nas czeka w sezonie trzecim?

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Netflix mówi wprost, że będzie się działo: choroba poszlachecka, kryzys tożsamości i wzrastające niezadowolenie chłopów. Jednak to nie wszystko. Okazuje się, że Jan Paweł jest gotowy wysłać chłopa nawet na Księżyc, aby udowodnić całemu światu, że jest prawdziwym homo sarmatus.

Mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty. słowa Jana Pawła oddają ducha trzeciej serii.

O tym, że ambicje Jana Pawła są nie z tej ziemi, wiemy już od dawna. Jednak co podzieje się z resztą rodziny Adamczewskich? Zwiastun trzeciego sezonu 1670 zapowiada powrót do sarmackiego świata, który bawił nas do tej pory do łez. I nawet jak zacznie się trząść w posadach, to nadal będzie budził ogromne zainteresowanie.

1670. Co będzie się działo w trzecim sezonie?