iPhone wezwał policję, straż i karetkę. Biłgoraj w szoku

To nie ja, to iPhone

Jak czytamy w Nowej Gazecie Biłgorajskiej, służb ratunkowych nie wezwała osoba będąca w realnej potrzebie. Zrobił to iPhone, który po upadku miał wysłać automatyczne powiadomienie o wypadku. Jak to w ogóle możliwe?

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Wykrywanie wypadków na iPhone i Apple Watch

Funkcja wykrywania wypadków przez urządzenia Apple nie jest nowa. Do działania wymaga smartfonów iPhone 14 lub nowszych, ewentualnie Apple Watcha od serii 8. w górę. Jej działanie skupia się na wykrywaniu niebezpiecznych wypadków drogowych, takich jak zderzenia czołowe, boczne i tylne oraz dachowania.

Po wykryciu poważnego wypadku samochodowego iPhone lub Apple Watch uruchamia alarm dźwiękowy i wyświetla na 10 sekund alert. W przypadku telefonu na jego ekranie wyświetla się suwak połączenia alarmowego z możliwością anulowania. I tutaj uwaga, jeśli nie anulujemy, telefon zadzwoni sam.

Masz tylko 30 sekund, inaczej zaczniesz niepokoić służby

Chociaż intencja powstania funkcji jest niewątpliwie słuszna, sytuacja w Biłgoraju jasno pokazuje, że jej działanie może paraliżować działanie lokalnych służb. Po 10 sekundach wyświetlania monitu rozpoczyna się odliczanie. Użytkownik ma tylko 30 sekund na reakcję, jeśli nic nie zrobi, sprzęt sam wezwie służby.

Jeśli nie jesteś w stanie zareagować, urządzenie automatycznie wezwie służby ratownicze po odczekaniu 30 sekund. - wyjaśnia działanie funkcji Apple na stronie wsparcia

Oprócz tego telefon może automatycznie wysłać powiadomienie do naszych bliskich, a na ekranie telefonu może zacząć się wyświetlacz nasza karta medyczna, ułatwiająca działanie służbom.

Czy da się to wyłączyć?

Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję automatycznego informowania o wypadku w Ustawienia / Alarmowe SOS / Łącz po poważnym wypadku.