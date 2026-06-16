Fintech

Fiskus poinformował Polaków. To już dzisiaj

Skarbówka wydała pilny komunikat, który dotyczy wszystkich Polaków. Chodzi o 16 czerwca.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 06:27
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Fiskus poinformował Polaków. To już dzisiaj
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Jeśli planowałeś dzisiaj skorzystać z usług eUrzędu Skarbowego, to lepiej zaplanuj je wcześniej. Skarbówka opublikowała komunikat, w którym informuje o planowanych utrudnieniach.

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Przerwa w eUrząd Skarbowy

Dzisiaj (16 czerwca) planowane są prace serwisowe w usłudze eUrząd Skarbowy. W związku z tym dostęp do niektórych usług może być w tym czasie utrudniony. Z komunikatu fiskusa dowiadujemy się, że prace potrwają w godzinach od 19:00 do 22:00.

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W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do naszych usług.

informuje fiskus.

Urząd przeprasza za utrudnienia.

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Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: podatki.gov.pl