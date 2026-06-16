Fintech
Fiskus poinformował Polaków. To już dzisiaj
Skarbówka wydała pilny komunikat, który dotyczy wszystkich Polaków. Chodzi o 16 czerwca.
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Jeśli planowałeś dzisiaj skorzystać z usług eUrzędu Skarbowego, to lepiej zaplanuj je wcześniej. Skarbówka opublikowała komunikat, w którym informuje o planowanych utrudnieniach.
Przerwa w eUrząd Skarbowy
Dzisiaj (16 czerwca) planowane są prace serwisowe w usłudze eUrząd Skarbowy. W związku z tym dostęp do niektórych usług może być w tym czasie utrudniony. Z komunikatu fiskusa dowiadujemy się, że prace potrwają w godzinach od 19:00 do 22:00.
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W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do naszych usług.
Urząd przeprasza za utrudnienia.