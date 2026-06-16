Fiskus poinformował Polaków. To już dzisiaj

Jeśli planowałeś dzisiaj skorzystać z usług eUrzędu Skarbowego, to lepiej zaplanuj je wcześniej. Skarbówka opublikowała komunikat, w którym informuje o planowanych utrudnieniach.

Przerwa w eUrząd Skarbowy

Dzisiaj (16 czerwca) planowane są prace serwisowe w usłudze eUrząd Skarbowy. W związku z tym dostęp do niektórych usług może być w tym czasie utrudniony. Z komunikatu fiskusa dowiadujemy się, że prace potrwają w godzinach od 19:00 do 22:00.