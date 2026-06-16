Kupisz Galaxy S26, a Orange dorzuci coś jeszcze. Lepiej się pośpiesz
Orange wystartował z promocją, która może zainteresować osoby celujące w najnowsze flagowce Samsunga. Przy zakupie dowolnego smartfonu z serii Galaxy S26 można dostać w prezencie Galaxy A36 5G.
Prezent za zakup flagowca
Promocja obejmuje modele Galaxy S26, Galaxy S26+ oraz Galaxy S26 Ultra. Do każdego z tych smartfonów Orange dorzuca Samsunga Galaxy A36 5G w czarnym kolorze, ale pula nagród jest ograniczona do 900 sztuk. To oznacza prostą zasadę: kto pierwszy, ten lepszy.
Warto też pamiętać, że oferta dotyczy wszystkich ofert Orange, a przy okazji zakupu smartfonu można rozważyć dodatkowy abonament dla rodziny albo znajomych. Pozwala to oszczędzić nawet do 50%.
Jak zdobyć gratis?
Sam zakup telefonu nie wystarczy. Trzeba kupić urządzenie wraz z abonamentem albo w trakcie trwania abonamentu, aktywować telefon, zalogować się do aplikacji Samsung Members i wypełnić formularz promocyjny połączony z dowodem zakupu. Wszystko ma się odbyć na terenie Polski, a zgłoszenie trzeba wysłać w odpowiednim terminie.
Regulamin podaje, że promocja trwa do 5 lipca 2026 roku do godz. 23:59, ale sam telefon trzeba aktywować między 15 czerwca a 12 lipca 2026 roku. Formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 19 lipca 2026 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się pula nagród.
Na co uważać?
Promocja ma swoje warunki i warto je przeczytać przed zakupem. Liczy się kolejność poprawnych zgłoszeń, a błędy w formularzu, nieczytelne zdjęcia albo brak wymaganych danych mogą wykluczyć udział. Jest też limit, zgodnie z którym jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy nagrody. W regulaminie pojawia się również informacja, że w razie zwrotu kupionego telefonu trzeba też oddać otrzymany prezent.
Więcej informacji o promocji znajdziesz w regulaminie.