Na to pececiarze czekali. Noctua wchodzi w nowy segment

Na targach Computex 2026 firma Noctua zaprezentowała swoje pierwsze chłodzenie wodne AiO do procesorów. Nazywa się ono Noctua NL-LC1 i właśnie trafiło do sprzedaży. Można już je kupić między innymi na amerykańskim Amazonie.

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Noctua NL-LC1

Chłodzenie dostępne jest w charakterystycznych dla marki kolorach, czyli brązach oraz beżach, chociaż przewody i pompa są czarne. Dostępne jest w trzech wersjach: 240, 360 oraz 420 mm.

Chłodzenie bazuje na platformie Emma V4 firmy Asetek. Jednak Noctua zastosowała własne wentylatory. W modelach 240 i 360 mm to Noctua NF-A12x25 G2, a w 420 mm Noctua NF-A14x25 G2. Producent opracował również wyciszenie pompy, które wykorzystuje trójwarstwową strukturę akustyczną oraz tłumik, aby zmniejszyć drgania i generowany hałas.

Ceny poszczególnych wariantów to:

NL-LC1-24 (240 mm) - 219,9 euro

NL-LC1-36 (360 mm) - 249,9 euro

NL-LC1-42 (420 mm) - 279,9 euro