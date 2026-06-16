Sprzęt

Na to pececiarze czekali. Noctua wchodzi w nowy segment

Noctua uchodzi za producenta najlepszych chłodzeń do procesorów na rynku. Jednak do tej pory miała w swojej ofercie tylko modele powietrzne, ale to właśnie się zmienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:55
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Na to pececiarze czekali. Noctua wchodzi w nowy segment
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Na targach Computex 2026 firma Noctua zaprezentowała swoje pierwsze chłodzenie wodne AiO do procesorów. Nazywa się ono Noctua NL-LC1 i właśnie trafiło do sprzedaży. Można już je kupić między innymi na amerykańskim Amazonie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Noctua NL-LC1

Chłodzenie dostępne jest w charakterystycznych dla marki kolorach, czyli brązach oraz beżach, chociaż przewody i pompa są czarne. Dostępne jest w trzech wersjach: 240, 360 oraz 420 mm.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wentylator DEEPCOOL FL12R Biały
Wentylator DEEPCOOL FL12R Biały
-4 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 115 zł
Wentylator NOCTUA NF-A4X10 5V FLX
Wentylator NOCTUA NF-A4X10 5V FLX
0 zł
89.93 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.93 zł
Wentylator GENESIS Oxal 120 Czarny (3 szt.)
Wentylator GENESIS Oxal 120 Czarny (3 szt.)
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Advertisement
Na to pececiarze czekali. Noctua wchodzi w nowy segment

Chłodzenie bazuje na platformie Emma V4 firmy Asetek. Jednak Noctua zastosowała własne wentylatory. W modelach 240 i 360 mm to Noctua NF-A12x25 G2, a w 420 mm Noctua NF-A14x25 G2. Producent opracował również wyciszenie pompy, które wykorzystuje trójwarstwową strukturę akustyczną oraz tłumik, aby zmniejszyć drgania i generowany hałas.

Na to pececiarze czekali. Noctua wchodzi w nowy segment

Ceny poszczególnych wariantów to:

  • NL-LC1-24 (240 mm) - 219,9 euro
  • NL-LC1-36 (360 mm) - 249,9 euro
  • NL-LC1-42 (420 mm) - 279,9 euro

Chłodzenia objęte są aż 6-letnią gwarancją. W zestawie z nimi znajduje się pasta termoprzewodząca NT-H2.

Image
telepolis
Noctua Noctua NL-LC1 Noctua chłodzenie wodne Noctua chłodzenie AiO
Źródła zdjęć: Noctua
Źródła tekstu: wccftech