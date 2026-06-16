Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo

Duży ekran i jeszcze lepszy dźwięk

Promocja "Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie" obejmuje telewizory o przekątnej od 75 do 115 cali. To modele z popularnych serii: Neo QLED Mini LED (4K i 8K), OLED, The Frame oraz QLED.

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Kupując jeden z nich, można otrzymać w prezencie soundbar z serii Q lub B – w tym modele Q990F, Q800F, QS700F albo B650F. Samsung stawia na zestaw, który działa razem najlepiej.

Kluczową rolę odgrywa tu technologia Q-Symphony. Dzięki niej telewizor i soundbar nie "walczą" o dźwięk, lecz współpracują. W praktyce oznacza to pełniejsze brzmienie, lepsze rozdzielenie kanałów i bardziej przestrzenne efekty. Pomaga w tym sztuczna inteligencja, która analizuje i poprawia dźwięk w czasie rzeczywistym.

Jak zgarnąć soundbar?

Zasady udziału są dość proste. Najpierw trzeba kupić telewizor objęty promocją. Czas na to jest od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Oferta obowiązuje w sklepach Samsung Brand Store oraz w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Max Elektro.

Kolejny krok to dodanie opinii o zakupionym sprzęcie. Może pojawić się na stronie sklepu, porównywarki cen albo dedykowanej stronie konkursowej. Ważne, by miała co najmniej 200 znaków, ocenę w skali 1–5 oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.

Rejestracja i ważne szczegóły

Na tym jednak nie koniec. Trzeba jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji. Jest na to 14 dni od zakupu, ale nie później niż do 2 sierpnia 2026 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

dowód zakupu,

zdjęcie tabliczki znamionowej,

potwierdzenie dodania opinii,

zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania,

numer dowodu zakupu.

Warto się pospieszyć. Liczba nagród jest ograniczona do 140 sztuk. Jeśli pula się wyczerpie, promocja zakończy się wcześniej. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie, a listę modeli objętych promocją – poniżej.