Sprzęt

Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo

Przed wakacjami Samsung rusza z promocją, która może skusić nie tylko fanów kina domowego. Przy zakupie dużego telewizora można zgarnąć soundbar w prezencie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:30
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Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo
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Duży ekran i jeszcze lepszy dźwięk

Promocja "Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie" obejmuje telewizory o przekątnej od 75 do 115 cali. To modele z popularnych serii: Neo QLED Mini LED (4K i 8K), OLED, The Frame oraz QLED.

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Kupując jeden z nich, można otrzymać w prezencie soundbar z serii Q lub B – w tym modele Q990F, Q800F, QS700F albo B650F. Samsung stawia na zestaw, który działa razem najlepiej.

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Kluczową rolę odgrywa tu technologia Q-Symphony. Dzięki niej telewizor i soundbar nie "walczą" o dźwięk, lecz współpracują. W praktyce oznacza to pełniejsze brzmienie, lepsze rozdzielenie kanałów i bardziej przestrzenne efekty. Pomaga w tym sztuczna inteligencja, która analizuje i poprawia dźwięk w czasie rzeczywistym.

Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo

Jak zgarnąć soundbar?

Zasady udziału są dość proste. Najpierw trzeba kupić telewizor objęty promocją. Czas na to jest od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Oferta obowiązuje w sklepach Samsung Brand Store oraz w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Max Elektro.

Telewizory Samsung w RTV Euro AGD
Telewizory Samsung w Media Expert
https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,_Samsung.bhtml w Media Markt
Telewizory Samsung w x-kom
https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,_Samsung.bhtml w Neonet

Kolejny krok to dodanie opinii o zakupionym sprzęcie. Może pojawić się na stronie sklepu, porównywarki cen albo dedykowanej stronie konkursowej. Ważne, by miała co najmniej 200 znaków, ocenę w skali 1–5 oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.

Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo

Rejestracja i ważne szczegóły

Na tym jednak nie koniec. Trzeba jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji. Jest na to 14 dni od zakupu, ale nie później niż do 2 sierpnia 2026 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • dowód zakupu,
  • zdjęcie tabliczki znamionowej,
  • potwierdzenie dodania opinii,
  • zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania,
  • numer dowodu zakupu.

Warto się pospieszyć. Liczba nagród jest ograniczona do 140 sztuk. Jeśli pula się wyczerpie, promocja zakończy się wcześniej. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie, a listę modeli objętych promocją – poniżej.

SKU Nagroda
QE75LS03FWUXXH QS700F
QE75QN900FTXXH Q800F
QE75QN92FATXXH QS700F
QE75QN990FTXXH Q990F
QE77S95FATXXH Q990F
QE83S85FAEXXH QS700F
QE83S90FAEXXH Q800F
QE83S95FAEXXH Q990F
QE85LS03FWUXXH QS700F
QE85Q7F2AUXXH B650F
QE85Q8FAAUXXH B650F
QE85QN77FATXXH B650F
QE85QN80FAUXXH B650F
QE85QN85FAUXXH QS700F
QE85QN900FTXXH Q990F
QE85QN92FATXXH Q800F
QE85QN990FTXXH Q990F
QE98QN90FATXXH Q990F
QE98QN990FTXXH Q990F
QE100QN80FUXXH Q990F
QE115QN90FTXXH Q990F
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Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung