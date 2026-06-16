Kup duży telewizor, a Samsung dorzuci soundbar za darmo
Przed wakacjami Samsung rusza z promocją, która może skusić nie tylko fanów kina domowego. Przy zakupie dużego telewizora można zgarnąć soundbar w prezencie.
Duży ekran i jeszcze lepszy dźwięk
Promocja "Samsung – dźwiękowe wrażenia w prezencie" obejmuje telewizory o przekątnej od 75 do 115 cali. To modele z popularnych serii: Neo QLED Mini LED (4K i 8K), OLED, The Frame oraz QLED.
Kupując jeden z nich, można otrzymać w prezencie soundbar z serii Q lub B – w tym modele Q990F, Q800F, QS700F albo B650F. Samsung stawia na zestaw, który działa razem najlepiej.
Kluczową rolę odgrywa tu technologia Q-Symphony. Dzięki niej telewizor i soundbar nie "walczą" o dźwięk, lecz współpracują. W praktyce oznacza to pełniejsze brzmienie, lepsze rozdzielenie kanałów i bardziej przestrzenne efekty. Pomaga w tym sztuczna inteligencja, która analizuje i poprawia dźwięk w czasie rzeczywistym.
Jak zgarnąć soundbar?
Zasady udziału są dość proste. Najpierw trzeba kupić telewizor objęty promocją. Czas na to jest od 16 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Oferta obowiązuje w sklepach Samsung Brand Store oraz w sieciach handlowych RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Max Elektro.
Kolejny krok to dodanie opinii o zakupionym sprzęcie. Może pojawić się na stronie sklepu, porównywarki cen albo dedykowanej stronie konkursowej. Ważne, by miała co najmniej 200 znaków, ocenę w skali 1–5 oraz oznaczenia #OpiniaZaPrezentwPromocji i #PromocjaSamsungDźwiękoweWrażeniawPrezencie.
Rejestracja i ważne szczegóły
Na tym jednak nie koniec. Trzeba jeszcze wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie promocji. Jest na to 14 dni od zakupu, ale nie później niż do 2 sierpnia 2026 roku.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- dowód zakupu,
- zdjęcie tabliczki znamionowej,
- potwierdzenie dodania opinii,
- zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania,
- numer dowodu zakupu.
Warto się pospieszyć. Liczba nagród jest ograniczona do 140 sztuk. Jeśli pula się wyczerpie, promocja zakończy się wcześniej. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie, a listę modeli objętych promocją – poniżej.
|SKU
|Nagroda
|QE75LS03FWUXXH
|QS700F
|QE75QN900FTXXH
|Q800F
|QE75QN92FATXXH
|QS700F
|QE75QN990FTXXH
|Q990F
|QE77S95FATXXH
|Q990F
|QE83S85FAEXXH
|QS700F
|QE83S90FAEXXH
|Q800F
|QE83S95FAEXXH
|Q990F
|QE85LS03FWUXXH
|QS700F
|QE85Q7F2AUXXH
|B650F
|QE85Q8FAAUXXH
|B650F
|QE85QN77FATXXH
|B650F
|QE85QN80FAUXXH
|B650F
|QE85QN85FAUXXH
|QS700F
|QE85QN900FTXXH
|Q990F
|QE85QN92FATXXH
|Q800F
|QE85QN990FTXXH
|Q990F
|QE98QN90FATXXH
|Q990F
|QE98QN990FTXXH
|Q990F
|QE100QN80FUXXH
|Q990F
|QE115QN90FTXXH
|Q990F