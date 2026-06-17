Twórcy Stranger Things teraz biorą się za film. Podpisali nowy kontrakt

Bracia Duffer marzą o filmie pełnometrażowym

Twórcy "Stranger Things" zdają sobie jednak sprawę, że Netflix im tego nie umożliwi. Nie odnawiali zatem kontraktu z platformą streamingową, który wygasł w kwietniu tego roku. Postanowili zrobić coś innego - podpisać kontrakt z hollywoodzkim studiem. I tak zrobili - Matt i Ross Duffer mają teraz cztery lata na to, żeby spełnić swój wielki sen o przeboju kinowym. Wiadomo nie od dziś, że oboje chcieli spróbować zrobić film pełnometrażowy, skierowany na duże ekrany.

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Deadline właśnie podał, kiedy zobaczymy pierwsze ich wspólne dzieło i o czym ono właściwie będzie. Pierwszy film braci Duffer dla Paramount został określony jako "event film", co sugeruje, że wytwórnia chce, aby odświeżyli jakąś franczyzę kina. Na ten moment, jeszcze nie wiemy co to będzie, a szczegóły fabuły są owiane tajemnicą. Ale wiadomo, że swój pierwszy film, Matt i Ross Duffer zrealizują na podstawie własnego scenariusza. Padła też data premiery kinowej - wszystko wskazuje na to, że film zobaczymy 3 listopada 2028 roku.