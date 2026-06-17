Commodore stworzyło telefon. To trochę smartfon, a trochę zwyklak

Przede wszystkim musicie wiedzieć, że to nie jest to samo Commodore, które na rynku technologicznym działało w latach 80. czy 90. Prawa do marki i kultowego logo zostały kupione przez youtubera - Christiana Simpsona. Zatrudnił on byłych pracowników firmy i postanowił odrodzić firmę z popiołów. Jednym z pierwszych produktów jest właśnie telefon o nazwie Callback 8020.

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Commodore Callback 8020

Telefon działa na systemie Jolla Sailfish OS, czyli takim Androidzie, ale bez Google. Dzięki temu w teorii obsługuje około 99 proc. aplikacji mobilnych. Wyjątek stanowią właśnie usługi Google'a (poza Mapami, bo te powinny działać). Rzecz w tym, że w Commostore, czyli oficjalnym sklepie, dużej części z nich nie ma.

Commodore Callback 8020 wyposażony jest w 3,25-calowy ekran wewnętrzny o rozdzielczości 480 × 640 pikseli oraz 1,77-calowy ekran zewnętrzny. Korzysta z układu MediaTek Helio G81, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci masowej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD (nośnik 32 GB znajduje się w zestawie).

Do tego obsługuje Wi-Fi, Bluetooth, GPS i LTE. Bateria ma pojemność 1550 mAh i jest wyjmowana. Marka chwali się też audiofilskim HD Audio, portem słuchawek mini-jak 3,5 mm oraz tylnym aparatem o rozdzielczości 48 Mpix z matrycą Sony. Jest też fizyczna klawiatura, która obsługuje słownik T9.

Twórcy telefonu chwalą się między innymi zablokowanie na poziomie systemowym aplikacji do mediów społecznościowych (np. DNS-y TikToka). W Commostore nie ma też przeglądarek internetowych czy programów do poczty e-mail, chociaż te akurat można zainstalować z plików APK. Z kolei dorzucają kilka gier z Commodore 64, chociaż te miały być wyselekcjonowane, aby nie były tak uzależniające, jak dzisiejsze gry mobilne.