To prawdziwy niezbędnik kierowcy, a dziś na AliExpress za 58 zł i z wysyłką z Polski
Przebita opona lub nieszczelna, nawet na całkowitym odludziu nie zawsze jest tragedią. Czasami powietrze schodzi z niej bardzo powoli. Kluczowe w tej sytuacji jest jednak to, aby nie jechać zbyt szybko, oraz móc uzupełnić powoli wyciekające powietrze.
I tu do gry wchodzi produkt określany jako EAFC Wireless Car Air Compressor, chociaż najbezpieczniej będzie go nazywać po prostu kompresorem z AliExpress. Jest to niewielkie urządzenie, którym napompujemy koła samochodu szybko i wygodnie, a jednocześnie zajmuje ono o wiele mniej miejsca, niż tradycyjna pompka.
EAFC Wireless Car Air Compressor, czyli kompresor z AliExpress
W zestawie poza urządzeniem znajdziemy kilka istotnych elementów, jak kabel USB-A/USB-C i zestaw przejściówek do pompowania innych rzeczy, jak materace, rowery czy piłki.
Sam kompresor oferuje ciśnienie do 150 PSI, czyli nieco ponad 10 barów, co jest wystarczające do napompowania opon dowolnego samochodu osobowego, czy nawet niewielkiego busa, chociaż tu oczywiście bez towaru na pace.
Nie musimy się także martwić o zasilanie. Kompresor ma wbudowany akumulator o pojemności 2000 mAh, co wystarczy na napompowanie kół. Można go także ładować z ładowarki samochodowej dla telefonów. A wszystko to z darmową wysyłką z Polski za jedyne 58,22 zł.