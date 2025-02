Klucze bezpieczeństwa Yubico Security Key kupisz dziś w świetnej promocji

Sprzęt

Bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie to podstawa. Trudne, złożone i co najważniejsze: niepowtarzalne hasła są czymś, co powinniśmy stosować nie tylko w banku, ale w każdej witrynie, w której mamy konto. Najlepiej w parze z wieloetapowym uwierzytelnianiem. Sęk w tym, że trudno je wszystko spamiętać, a zapisywanie ich na kartce to nie najlepszy pomysł. Owszem: istnieją również aplikacje, które robią to za nas. Jednak z nich również czasami zdarzają się wycieki danych.