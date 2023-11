Sharkoon Skiller SGK50 S3 to mała i tania klawiatura mechaniczna

Sharkoon twierdzi, że klawiatura mechaniczna nie musi być wcale droga. Udowadnia to ich nowa seria konstrukcji typu 75%, które można dostosować do swoich potrzeb.

W ostatnich latach widać ogromny wzrost popularności klawiatur mechanicznych, które zasadniczo wyparły z rynku rozwiązania membranowe. Powód jest bardzo prosty - mnogość dostępnych przełączników. Pozwala to idealnie dopasować klawiaturę do swoich potrzeb, dobierając punkt i siłę potrzebną do aktywacji przycisku.

Klawiatura Sharkoon Skiller SGK50 S3 kosztuje 349 złotych

Oczywiście inne wymagania stawiane są przed klawiaturą do pracy, a inne przed sprzętem gamingowym. Nawet w obrębie tych grup są ludzie o różnych preferencjach. To właśnie dlatego w sklepach jest tak wiele modeli. A tak się składa, że Sharkoon rozszerzył swoją ofertę o klawiatury mechaniczne typu hot-swap 75%.

Sharkoon Skiller SGK50 S3 to klawiatura o wymiarach 310 x 120 x 40 milimetrów i masie 790 gramów. Mamy tutaj do czynienia z 85 przyciskami, a do wyboru są trzy typy przełączników - Gatreon Red, Yellow oraz Brown. Nakładki na klawisze wykonano z ABS, a oznaczenia grawerowane są laserowo. Oczywiście nie zabrakło tutaj też silikonowych mat wygłuszających, nasmarowanych fabrycznie stabilizatorów czy RGB LED.

Dodatkowo producent oferuje również wersję "barebone" pozbawioną fabrycznych przełączników i nakładek. Użytkownik może jej użyć jako podstawy do stworzenia własnej klawiatury na dowolnych switchach 3- lub 5-pin. Nie zabrakło też wariantu z lepsza specyfikacją - przełączniki Gatreon G Pro Yellow i nakładki z PBT.

Opisywane klawiatury trafiły już do sprzedaży. Do wyboru jest biała i czarna wersja kolorystyczna. Producent udziela 2 lat gwarancji, a ceny prezentują się następująco:

Sharkoon Skiller SGK50 S3 - 80 euro, czyli około 349 złotych

- 80 euro, czyli około 349 złotych Sharkoon Skiller SGK50 S3 Barebone - 60 euro, czyli około 265 złotych

- 60 euro, czyli około 265 złotych Sharkoon Skiller SGK50 S3 PBT- 90 euro, czyli około 395 złotych

Zobacz: Ta japońska pasta zamieni Twój komputer w jabłko

Zobacz: TeamGroup przedstawia ekologiczne pamięci RAM DDR5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne