Razer ma nową klawiaturę. Kosztuje tyle co tani laptop

Jak droga może być klawiatura komputerowa? Bardzo! A wygląda na to, że Razer próbuje podnosić poprzeczkę z modelu na model.

Klawiatury mechaniczne nie są już żadną nowością w świecie peryferiów komputerowych. Obecnie oferuje je niemal każdy producent na rynku, a wybierać możemy w propozycjach ze wszystkich półek cenowych. Powstają zarówno modele do pracy, jak i grania. Jak więc wyróżnić się na tle konkurencji?

Razer kusi fabrycznym wyciszeniem i ekranem OLED

Razer postanowił zaserwować gamingowy sprzęt premium, który w jednym miejscu skupia kilka ciekawych rozwiązań. Trzeba jednak przyznać, że cena jest zabójcza i to nie tylko z perspektywy Polaków.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% to bezprzewodowa klawiatura wyposażona w przełączniki Razer Orange 3. generacji oraz teksturowane nakładki z PBT w technologii doubleshot. Dostajemy tutaj funkcję hot-swap, czyli wymianę bez lutowania, ze wsparciem dla 3- i 5-pinowych switchy.

Górna część obudowy wykonana została z aluminium, dolna jest plastikowa. Nie zabrakło tutaj fabrycznie nasmarowanych stabilizatorów, podklejonego PCB, silikonowej uszczelki oraz pianek wytłumiających. Wszystko w celu zaoferowania jak najlepszej kultury pracy zaraz po wyjęciu z pudełka.

To co wyróżnia opisywaną klawiaturę na tle konkurencji to częstotliwość raportowania 4000 Hz dostępna za sprawą dedykowanego odbiornika. Prócz tego klawiatura może pracować po Bluetooth i z wykorzystaniem przewodu USB typu C. Deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu sięga do 2100 godzin.

Dopełnia to bogate podświetlenie RGB LED, wbudowany potencjometr oraz 2-calowy ekran OLED. Pozwala on na wyświetlanie własnych grafik, animacji i napisów, ale również nadzorowanie parametrów komputera - temperatura, taktowanie itd. lub podgląd i zmianę ustawień klawiatury.

Razer BlackWidow V4 Pro 75% trafi do sprzedaży w Polsce w październiku. Sugerowana cena to aż 1499 złotych, a więc śmiało można założyć, że nie będzie to najpopularniejszy sprzęt wśród graczy. W zestawie dostajemy magnetyczną podkładkę pod nadgarstki.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne