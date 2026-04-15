NVIDIA wstrzymuje dostawy. To ostatni dzwonek na zakupy

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały modernizację obecnego lub złożenie nowego komputera. Było już drogo, a będzie jeszcze drożej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Przemysław Banasiak (Yokai)
Rosnące ceny pamięci oraz ograniczone moce produkcyjne TSMC coraz mocniej odbijają się na rynku elektroniki. Drożeją nie tylko same podzespoły, ale też gotowe urządzenia. W ostatnich miesiącach podwyżki objęły m.in. laptopy, gotowe zestawy komputerowe oraz karty graficzne. I właśnie dlatego NVIDIA najwyraźniej postanowiła skorygować swoją strategię.

Ceny w Polsce już zaczynają rosnąć, a będzie tylko gorzej

Chińskie źródła donoszą, że Zieloni planują tymczasowo wstrzymać dostawy układów GeForce RTX 5060 Ti do partnerów. Chodzi tutaj o tańszy model 8 GB. Z przekazanych informacji wynika, że przerwa ma objąć przynajmniej dwa ostatnie tygodnie kwietnia. W tym czasie producenci mają bazować wyłącznie na już zgromadzonych zapasach.

Karta graficzna ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB DLSS 4
Co to oznacza? Jest spora szansa, że dostępność kart graficznych w sklepach spadnie. To zaś przełoży się na wzrost cen. To już zresztą widać na wybranych modelach, które w polskich sklepach podskoczyły z okolic 1599-1659 do pułapu 1799-1899 złotych. Chociaż pozornie wydaje się to małą różnicą, to realnie aż 12~15% więcej.

Skąd ta decyzja? Możemy tylko gdybać. Jednak wcześniej pojawiały się sygnały, że na rynek trafiły duże partie RTX 5060 Ti 8 GB, co przełożyło się na sporą liczbę dostępnych kart. Jednocześnie większym zainteresowaniem cieszy się wariant GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, choć wersja 8 GB również sprzedawała się dobrze właśnie dzięki niższej cenie. Teraz NVIDIA ma próbować lepiej wyważyć proporcje między popytem a podażą.

Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: Board Channel, oprac. własne