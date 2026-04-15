NVIDIA wstrzymuje dostawy. To ostatni dzwonek na zakupy
Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały modernizację obecnego lub złożenie nowego komputera. Było już drogo, a będzie jeszcze drożej.
Rosnące ceny pamięci oraz ograniczone moce produkcyjne TSMC coraz mocniej odbijają się na rynku elektroniki. Drożeją nie tylko same podzespoły, ale też gotowe urządzenia. W ostatnich miesiącach podwyżki objęły m.in. laptopy, gotowe zestawy komputerowe oraz karty graficzne. I właśnie dlatego NVIDIA najwyraźniej postanowiła skorygować swoją strategię.
Ceny w Polsce już zaczynają rosnąć, a będzie tylko gorzej
Chińskie źródła donoszą, że Zieloni planują tymczasowo wstrzymać dostawy układów GeForce RTX 5060 Ti do partnerów. Chodzi tutaj o tańszy model 8 GB. Z przekazanych informacji wynika, że przerwa ma objąć przynajmniej dwa ostatnie tygodnie kwietnia. W tym czasie producenci mają bazować wyłącznie na już zgromadzonych zapasach.
Co to oznacza? Jest spora szansa, że dostępność kart graficznych w sklepach spadnie. To zaś przełoży się na wzrost cen. To już zresztą widać na wybranych modelach, które w polskich sklepach podskoczyły z okolic 1599-1659 do pułapu 1799-1899 złotych. Chociaż pozornie wydaje się to małą różnicą, to realnie aż 12~15% więcej.
Skąd ta decyzja? Możemy tylko gdybać. Jednak wcześniej pojawiały się sygnały, że na rynek trafiły duże partie RTX 5060 Ti 8 GB, co przełożyło się na sporą liczbę dostępnych kart. Jednocześnie większym zainteresowaniem cieszy się wariant GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, choć wersja 8 GB również sprzedawała się dobrze właśnie dzięki niższej cenie. Teraz NVIDIA ma próbować lepiej wyważyć proporcje między popytem a podażą.