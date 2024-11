Liczysz na tanie granie? NVIDIA ma inne plany

Jeśli czekasz na nowe laptopy z układami GeForce RTX 5000 i celowałeś w tańsze konstrukcje to nie mamy dobrych wieści. NVIDIA znowu planuje podwyżki cen.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD, Intel oraz NVIDIA szykują się do wydania nowych kart graficznych, które trafią do laptopów i komputerów stacjonarnych. Będą to kolejno serie Radeon RX 8000, ARC Battlemage oraz GeForce RTX 5000. Prezentacja Niebieskich planowana jest na grudzień, zaś Czerwoni i Zieloni celują w targi CES 2025 w styczniu.

Można zapomnieć o tanich laptopach gamingowych

Jednak już teraz z chińskiej części internetu napływają ciekawe informacje. Na platformie społecznościowej Weibo pojawił się wpis od kierownika produktu w Lenovo. Źródło wydaje się sprawdzone, bowiem już w przeszłości publikowane trafne informacje - m.in. o Intel Arrow Lake-HX Refresh czy AMD Strix Point i Kraken.

Pracownik chińskiego giganta twierdzi, że NVIDIA nie planuje kończyć z produkcją GeForce RTX 4050. Ma to być jedyny model z tej generacji oferowany równolegle z serią GeForce RTX 5000. Co to znaczy? Że GeForce RTX 5050 ma mieć wyższą cenę i nie będzie konkurował ze starym modelem.

A co wiemy o GeForce RTX 5050? Niewiele. Zakłada się użycie rdzenia NVIDIA GB207 oraz 8 GB pamięci VRAM na 128-bitowej szynie danych. To lekki skok względem wcześniejszego 6 GB i 96-bitowego interfejsu. Co więcej pobór mocy ma być nieco niższy - do 115 zamiast do 140 W. Powinno być więc chłodniej i ciszej.

Dotychczasowe informacje wskazują, że laptopy z układami GeForce RTX 5000 pojawią się na rynku w pierwszym kwartale 2025 roku. Oficjalna prezentacja nastąpi zapewne na początku stycznia podczas targów CES 2025 w Las Vegas (USA). Wtedy też poznamy pełną specyfikację i deklarowaną wydajność.

Zobacz: TSMC szykuje rewolucję. Technologia 2 nm już w 2025 roku

Zobacz: Intel testuje już nowe karty graficzne. Jest jeden problem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo, NVIDIA

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne