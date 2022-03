NVIDIA GeForce RTX 4000: Hakerzy ujawnili specyfikację kart

Na światło dzienne wypływają kolejne niewygodne informacje dla NVIDII i ponownie pochodzą one z włamania na amerykańskie serwery. Tym razem mowa o specyfikacji nadciągającej rodziny konsumenckich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Zła passa giganta na rynku kart graficznych trwa nadal. Wygląda na to, że hakerzy zaznajomili się już dobrze z plikami z serwerów NVIDII. Po szantażu i doniesieniach o złamaniu algorytmów LHR oraz podzieleniu się plikami dotyczącymi technologi NVIDIA DLSS przyszła pora na informację o kolejnych generacjach.

Seria GeForce RTX 4000 będzie wydajna, ale i prądożerna

Najnowsze doniesienia dotyczą nadciągających konsumenckich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, czyli rodziny o nazwie kodowej Ada Lovelace. W sieci pojawiły informacje dotyczące poszczególnych rdzeni - AD102, AD103, AD104, AD106 i AD107 oraz tego iloma jednostkami SM (Streaming Multiprocessor) dysponują.

Topowy układ skierowany do entuzjastów ma posiadać 144 jednostki SM, a więc przy zachowaniu stosunku z generacji NVIDIA Ampere mowa o 18 432 rdzeniach CUDA. Dla porównania odpowiednik z generacji GeForce RTX 3000 z rdzeniem NVIDIA GA102 dysponował zaledwie 84 jednostkami SM.

Taką samą ilością SM może pochwalić się nadciągający rdzeń NVIDIA AD103, czyli propozycja dla kart graficznych z wyższej półki cenowo-wydajnościowej. Daje nam to 10 752 rdzeni CUDA. Dalej jest oczywiście segment średnio-wysoki - GPU AD104 - z 60 jednostkami SM, czyli 7680 rdzeniami CUDA.

Turing Jednostki SM Ampere Jednostki SM Ada Lovelace Jednostki SM TU102 72 GA102 84 AD102 144 TU104 48 GA103 60 AD103 84 TU106 36 GA104 48 AD104 60 TU116 24 GA106 30 AD106 36 TU117 26 GA107 20 AD107 24

Później mowa o średniej półce z układem NVIDIA GA106, który będzie podobno dysponować 36 jednostkami SM co przekłada się na 4608 rdzeni CUDA. A na koniec zostaje segment budżetowy - 24 SM, 3072 CUDA.

Zastanawiająca jest tak duża różnica między rdzeniami AD102 i AD103 - w przypadku poprzedniej generacji był to stosunek 84 do 60 SM, a teraz to aż 144 do 84 SM. Zostawia to jednak spore pole manewru w zużywaniu "niesprawnych" rdzeni i pozycjonowania ich jako słabsze karty graficzne. Premiera serii NVIDIA GeForce RTX 4000 przewidywana jest na wrzesień 2022, zgodnie z dwuletnim okresem wydawniczym Zielonych.

